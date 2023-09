Bundesliga, pronostici terza giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è a punteggio pieno e va a caccia del terzo successo. Friburgo di scena a Stoccarda.

Quattordici gol segnati, solamente due subiti, punteggio pieno e vetta della classifica. È lo score del Bayer Leverkusen nelle prime tre partite ufficiali, tra Coppa di Germania e Bundesliga.

La squadra allenata da Xabi Alonso ha iniziato la nuova stagione così come aveva terminato quella precedente: il mercato, nonostante la dolorosa cessione di Diaby all’Aston Villa, finora ha spostato poco. E se l’ha fatto, l’ha fatto in meglio. Tralasciando il match di coppa, in cui il Werkself ha travolto 8-0 il modestissimo Teutonia, in campionato sono arrivate due vittorie ed altrettante prestazioni convincenti, a danni di Lipsia, battuto 3-2 alla BayArena, e Borussia Monchengladbach, annichilito con un netto 3-0 in trasferta. Non suscita particolari preoccupazioni il neopromosso Darmstadt, che come l’Heidenheim, l’altro club promosso dalla Zweite Liga, è ancora a quota zero punti in classifica. I Lilien una settimana fa hanno incassato quattro gol dall’Union Berlino (1-4) e difficilmente riusciranno a contenere un attacco ispirato ed in salute come quello del Leverkusen. Tra le partite in programma alle 15:30 c’è anche un possibile scontro salvezza tra Augsburg e Bochum. Gli ospiti come al solito hanno tirato fuori gli artigli nel derby contro il Borussia Dortmund, fermato sull’1-1. La squadra di Thomas Letsch ha così archiviato il disastroso esordio in casa dello Stoccarda (5-0) e adesso punta ad evitare quantomeno la sconfitta in Baviera.

Le previsioni sulle altre partite

Il Mainz, che lo scorso maggio interruppe il sogno del Borussia Dortmund di vincere il titolo, non è partito con il piede giusto. Gli uomini di Bo Svensson hanno conquistato un punto tra Union Berlino (4-1) ed Eintracht Francoforte (1-1) e vanno a caccia del primo successo.

Potrebbe arrivare nella trasferta di Brema, contro un Werder che finora le ha perse tutte – compreso il primo turno di Coppa di Germania – senza segnare neppure un gol (0-4 con il Bayern Monaco e 1-0 con il Friburgo) e che ha appena ceduto il suo cannoniere nonché giocatore più rappresentativo, Fullkrug, al Borussia Dortmund. Nell’ultimo turno ha invece ottenuto la sua prima vittoria l’Hoffenheim di Pellegrino Matarazzo, capace di rimontare due gol nel secondo tempo all’Heidenheim, da 2-0 a 2-3. Una prestazione tutt’altro che perfetta ma di carattere da parte del club di Sinsheim, che dovrebbe riuscire a tenere testa anche al Wolfsburg. I Lupi, tuttavia, partono leggermente favoriti dopo i due successi contro Heidenheim e Colonia. Chiudiamo, infine, con l’interessante sfida tra lo Stoccarda di Sebastian Hoeness e il Friburgo. Gli svevi all’esordio avevano travolto 5-0 il Bochum ma sono subito tornati sulla terra: il Lipsia gli ha riservato lo stesso trattamento (5-1). Non sarà semplice evitare la sconfitta contro un Friburgo solido ed ancora a punteggio pieno.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Darmstadt)

Bochum o pareggio (in Augsburg-Bochum)

Mainz o pareggio (in Werder Brema-Mainz)

Friburgo o pareggio (in Stoccarda-Friburgo)

La partita da almeno un gol per squadra

Werder Brema-Mainz

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Bayer Leverkusen-Darmstadt

Hoffenheim-Wolfsburg

Stoccarda-Friburgo