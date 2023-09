Borussia Dortmund-Heidenheim, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Heidenheim è una partita della terza giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, pronostici.

Il Borussia Dortmund di Ivan Terzic, probabilmente, ancora non si è ripreso dal dramma sportivo dell’ultima giornata dello scorso anno, quando ha praticamente regalato la Bundesliga, per un nuovo anno, al Bayern Monaco. Per i gialloneri di Germania l’avvio è stato soft: due partite, una vittoria all’esordio e un pareggio sul campo del Bochum.

Direte voi: ci può stare. E anche noi siamo della stessa idea. Quello che è cambiato però, almeno fino ad oggi e con una situazione che si potrebbe ribaltare sempre secondo il nostro modesto avviso, è quello che succede lì davanti. Lo scorso anno il Dortmund era una squadra che almeno un paio di gol a partita li segnava sempre, forse perché c’era anche Bellingham che adesso è al Real Madrid. Adesso però la truppa che vorrebbe dare filo da torcere ai bavaresi, in due uscite ufficiali ha segnato altrettante reti.

Come anticipato per noi questa situazione potrebbe essere stravolta già nella serata di oggi, quando è in programma il terzo turno del campionato tedesco. Arriva l’Heidenheim, una squadra che nelle prima due giornate ha preso cinque reti, ha perso entrambe le partite, e che si appresta a vivere un’altra serata di sofferenza. Di uscire dal campo del Borussia, con un risultato positivo, ci sono davvero pochissime speranze.

Come vedere Borussia Dortmund-Heidenheim in diretta tv e streaming

Il pronostico

La gara di questa sera si prospetta molto ricca di gol. Almeno tre complessive e magari anche qualcuno in più. Ovviamente per la vittoria è ampiamente favorito il Borussia Dortmund, che contro una neopromossa è alla ricerca della seconda vittoria interna in stagione per non perdere troppo terreno da quelle davanti. Insomma, risultato scritto. Alla sosta il Dortmund ci andrà con il sorriso.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Heidenheim

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Haller.

HEIDENHEIM (4-5-1): Muller; Traore, Mainka, Siersleben, Fohrenbach; Dinkci, Maloney, Sessa, Thomalla, Beste; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1