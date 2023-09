Formula Uno, qualifiche Gp del Giappone: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP del Giappone, a Suzuka: la Ferrari viene da un weekend stupendo con una vittoria. Ma Verstappen ha il dente avvelenato

Nessuna tregua, non c’è la possibilità di godersi la prima vittoria in stagione per la Ferrari, che in questo weekend torna in pista in Giappone, sul circuito di Suzuka. Mettete le sveglie, sia per domani che per domenica, visto che si correrà di mattina. Ma sarà uno spettacolo da non perdere.

Dicevamo: a Singapore ha vinto Sainz piazzando una grande corsa tatticamente perfetta e sfruttando ovviamente anche il sabato negativo delle Red Bull con nessuno dei due piloti che sono arrivati in Q3. Bene, dimentichiamolo questo, perché sembra essere stato solamente un incidente di percorso soprattutto dopo le libere di questa mattina, con Verstappen che ha chiuso davanti a tutti sia nella prima sessione che nella seconda. Le Ferrari però ci sono, e sono nemmeno tanto distanti. Sainz ha fatto registrare il miglior tempo nella prima uscita di questo weekend, Leclerc nell’altra. A solamente 3 centesimi dal campione del Mondo. Che però ha fatto subito capire di avere il dente avvelenato. Per un cannibale come lui la cosa è lecita, sicura pure.

Le Rosse di Maranello però hanno entusiasmo, e dopo aver piazzato la prima vittoria in stagione – l’unica non marchiata Red Bull – vorrebbero ripetersi. Non sarà facile, e molto passa ovviamente dalla pole di domani mattina.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp del Giappone, sul circuito di Suzuka, sono in programma domani, sabato 23 settembre alle 8:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. In questo caso dalle 15:30.

Il pronostico

Verstappen, anche per quello visto ieri, e dopo un weekend passato a guardare gli altri esultare, è il favorito. Il Campione del Mondo in carica sembra aver ripreso quella confidenza con la sua macchina che a Singapore non c’è stata. Le Ferrari però ci sono, e occhio perché Leclerc e Sainz nel giro secco se la possono giocare, come sempre hanno fatto, o quasi, anche durante questa stagione indirizzata sin da subito. L’olandese volante, però, rimane il pilota da battere.