Bayern Monaco-Bochum, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Bochum è una partita valida per la quinta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Il Manchester United, alla fine, si è rivelato un cliente più ostico del previsto per il Bayern Monaco, che all’esordio nella fase a gironi della Champions League pensava di poter approfittare del momento difficile che stanno attraversando i Red Devils in patria. Ed invece la squadra di Erik ten Hag ha tenuto botta fino all’ultimo, rischiando di completare la rimonta con due gol del brasiliano Casemiro nei minuti finali.

Gli uomini di Thomas Tuchel l’hanno spuntata 4-3 grazie alla rete, realizzata nel recupero, dal classe ’05 Mathys Tel, tra i grandi protagonisti di quest’inizio di stagione. Continua a segnare con costanza anche Harry Kane, l’acquisto più importante del mercato dei bavaresi, arrivato a quota 5 gol in 6 partite giocate con il Bayern Monaco. Le prestazioni dei campioni di Germania, tuttavia, continuano a non convincere del tutto: preoccupa, ad esempio, l’elevato numero di gol subiti. In sei gare ufficiali Muller e compagni hanno tenuto la porta inviolata solamente nella prima giornata di Bundesliga con il Werder Brema. Ciononostante, al comando della classifica, a quota 10 punti – in attesa, ovviamente, del match tra Stoccarda e Darmstadt – ci sono loro insieme al Bayer Leverkusen, con cui una settimana fa si sono divisi la posta in palio, pareggiando 2-2 all’Allianz Arena.

Bochum a caccia dell’impresa

Il Bayern Monaco avrà la possibilità di giocare due gare consecutive davanti ai propri tifosi, in uno stadio dove i bavaresi hanno perso una sola volta nelle ultime 25 gare di Bundesliga.

L’avversario che si troveranno di fronte, stavolta, è il Bochum. La squadra di Thomas Letsch sta dimostrando di poter mantenere la categoria anche quest’anno, malgrado quell’inizio da incubo in casa dello Stoccarda, che passeggiò 5-0 sui biancoblu. Il Bochum però da quella debacle non ha più perso pareggiando tre volte di fila contro Borussia Dortmund, Augsburg ed Eintracht Francoforte, andando sempre a segno almeno in un’occasione.

Come vedere Bayern Monaco-Bochum in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Bochum è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Le ultime due visite del Bochum all’Allianz Arena sono state un vero incubo per il club della Ruhr, che ha subito 10 gol complessivi senza segnarne nessuno. Nonostante le fatiche di coppa, questa è una partita che il Bayern Monaco dovrebbe vincere senza grossi problemi, segnando anche un buon numero di gol. Probabile ci riescano anche gli ospiti.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Bochum

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Kane.

BOCHUM (3-5-2): Riemann; Masovic, Ordets, Bernardo; Passlack, Bero, Losilla, Stöger, Wittek; Asano, Hofmann.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1