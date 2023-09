Bochum-Eintracht Francoforte, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bochum-Eintracht Francoforte è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Il sabato della Bundesliga si chiude con la sfida tra il Bochum e l’Eintracht Francoforte, due squadre che verosimilmente lotteranno per obiettivi diversi.

Per quanto riguarda i padroni di casa, il sogno è sempre quello di raggiungere nel più breve tempo possibile la salvezza e mantenere la categoria. La squadra di Thomas Letsch era partita malissimo, rimediando un umiliante 5-0 alla prima giornata in casa dello Stoccarda, ma nelle due partite successive è riuscita a risollevare la testa, mettendosi in tasca i primi punti della nuova stagione. Prima il pareggio nel derby con il Borussia Dortmund, che a Bochum negli ultimi anni non ha quasi mai passeggiato, poi il pirotecnico 2-2 con l’Augsburg, riacciuffato per ben due volte dal giapponese Takuma Asano, ormai uno dei giocatori più rappresentativi ed iconici del club biancoblu. Il nazionale nipponico, messosi in mostra durante gli ultimi Mondiali in settimana ha castigato anche la Germania, finendo nel tabellino dei marcatori nell’amichevole tra il suo Giappone e la Mannschaft.

Una vittoria e due pareggi invece per l’Eintracht Francoforte, che lo scorso anno si è dovuto accontentare di un poco entusiasmante settimo posto.

Le Adler, dopo aver vinto l’Europa League nella stagione 2021-11 ed aver partecipato alla Champions League – furono eliminate agli ottavi dal Napoli – sembra stiano andando incontro ad una sorta di ridimensionamento. In estate sono andati via in tanti (Kolo Muani, Lindstrom, Kamada) e i sostituti (Marmoush) per ora non danno l’impressione di essere all’altezza dei predecessori. Per il tecnico esordiente Dino Toppmoller di lavoro da fare ce n’è parecchio, insomma, per riportare l’Eintracht ai livelli di due anni fa.

Come vedere Bochum-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Bochum-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nelle ultime due stagioni lo stadio del Bochum si è sempre rivelato un tabù per l’Eintracht Francoforte, che ha incassato due sconfitte senza segnare neanche un gol. Le Adler potrebbero andare a scontrarsi anche stavolta contro il “muro” di Letsch: i biancoblu in casa si fanno spesso rispettare ed è probabile che riescano ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Bochum-Eintracht Francoforte

BOCHUM (3-5-2): Riemann; Masovic, Ordets, Bernardo; Passlack, Bero, Losilla, Stöger, Wittek; Asano, Hofmann.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Rode, Shkiri, Nkounkou; Dina Ebimbe, Götze; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1