Scommesse, gol a raffica e soldi a palate: 48mila euro vinti così

Scommesse, è stato un weekend ricco di gol quello scorso e i soldi sono arrivati a palate. Quasi 50mila euro vinti in questo modo

Lo scorso weekend ha regalato tanti, ma tanti gol in tutti i campionati europei. Dalla Serie A alla Premier League senza dimenticare la solita Bundesliga che è quel torneo che di solito non tradisce le attese. E chi ha deciso di puntare sugli over ha fatto bene, visto che è stato difficile riuscire a non vincere.

Certo, nessuno poteva immaginare – così come raccontato da Agimeg.it – quello che è successo all’interno dell’agenzia Eurobet di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Forse solamente il fortunato scommettitore ci credeva, ma davvero tanto, visto l’importo che ha giocato: vale a dire 160euro. Ma andiamo a vedere insomma nel dettaglio quello che è successo.

Scommesse, il colpo vale quasi 50mila euro

Dicevamo: un fortunato vincitore ha deciso di giocare undici partite dello scorso weekend tutte over 2,5: dalla Bundesliga, con il Borussia Dortmund che già alla fine del primo tempo era stato preso, alla Premier League, con il Manchester City che a inizio ripresa ha messo le cose a posto e quindi fatto contento l’uomo. Non è mancata la Serie A, con il Napoli nella serata di sabato e la Fiorentina contro l’Atalanta nel tardo pomeriggio di domenica, che già prima dei 45minuti aveva fatto mettere ok al fianco della partita nella schedina.

L’ultimo match prima della gioia era quello di domenica sera tra Roma ed Empoli. Al primo minuto Dybala ha spaccato la partita con il rigore, poi Renato Sanches ha raddoppiato dopo 8 minuti e già poco dopo la mezzora con l’autorete empolese la schedina era stata centrata. Insomma, un colpaccio vero e proprio di quelli che restano nella storia delle scommesse. E ancora siamo a settembre, con la stagione appena iniziata. Non immaginiamo quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, perché se il buongiorno si vede dal mattino…