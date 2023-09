Barcellona-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Celta Vigo, è una partita della sesta giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League. E adesso i campioni di Spagna del Barcellona cominciano a fare paura anche in Europa. Una macchina perfetta quella costruita da Xavi che ci ha messo solamente una partita a carburare, quella al debutto nel campionato spagnolo, poi solamente sorrisi. E gol a raffica.

Contro l’Anversa nella massima competizione europea martedì scorso si è sbloccato pure in coppa Joao Felix: un elemento in grado di fare la differenza sempre ma che nelle ultime stagioni tra Atletico e Chelsea aveva perso il sorriso. Ritrovato alla corte di un tecnico che gli ha dato fiducia e ripagato con una doppietta alla prima uscita europea di questa annata. E poi sembra essere entrato nei meccanismi anche Cancelo, il colpo di fine mercato, che a destra ha dettato legge con le solite giocate di tecnica sopraffina. Insomma, una vera orchestra.

L’obiettivo per i catalani, al terzo appuntamento consecutivo in casa, è quello di superare il Real Madrid almeno per una notte e mettere pressione alla squadra di Ancelotti che fino al momento ha vinto sempre anche se diverse volte con difficoltà. Il Celta Vigo non sembra essere al momento una squadra difficile da superare: quattro punti in cinque partite, quattro gol fatti e sette quelli subiti. Insomma, c’è da sistemare più di qualcosa dentro la truppa ospite. Che nonostante abbia avuto tutto il tempo per preparare questo match, a differenza dei catalani, non sarà in grado di tornare a casa con dei punti.

Dove vedere Barcellona-Celta Vigo, in diretta tv e streaming

Barcellona-Celta Vigo è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Vittoria senza particolari problemi per il Barcellona di Xavi che piazzerà quella che sarà la sesta vittoria di fila in questo avvio di stagione. Match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive. Joao Felix dovrebbe giocare di nuovo dall’inizio, occhio quindi a quella che potrebbe essere la sua ennesima rete in questo avvio in maglia blaugrana.

Le probabili formazioni di Barcellona-Celta Vigo

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Gundogan, de Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix.

CELTA VIGO (5-4-1): Villar; Mingueza, Nunez, Starfeit, Dominguez, Ristic; Aspas, Beltran, de la Torre, Bamba; Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0