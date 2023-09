Valencia-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Real Sociedad è una partita della settima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per il Valencia nello scorso weekend è arrivato il primo pareggio della stagione. Un punto in trasferta sul campo dell’Almeria che ha lasciato pure l’amaro in bocca agli uomini di Baraja, che sembrano comunque abbiano messo in soffitta i problemi dell’anno scorso, quando un campionato difficile ha portato la squadra a giocarsi la salvezza fino alle ultime giornate.

Adesso, inoltre, arriva un impegno assai difficile contro la Real Sociedad. Anche se, nonostante la squadra di Alguacil, oggettivamente, sia superiore a quella che gioca le partite in casa al Mestalla, arriva da un filotto di partite incredibili, anche per via dell’impegno in Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi. C’è da sottolineare pure un’altra cosa: contro il Getafe, nello scorso weekend, la Sociedad è riuscita a vincere in rimonta 4-3 mettendo in campo tutte quelle energie fisiche e mentali che hanno fatto la differenza. Una vittoria che potrebbe essere pagata a caro prezzo nel match di questa sera. Sì, la stanchezza potrebbe fare decisamente la differenza. Non ci sono dubbi.

Ed è per questo che secondo il nostro modesto avviso il Valencia parte leggermente favorito. La squadra di casa potrebbe riuscire a prendersi una vittoria importante rimanendo così nelle zone altissime della classifica.

Dove vedere Valencia-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Valencia-Real Sociedad è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

In un match da almeno una rete per squadra, il Valencia potrebbe riuscire a prendersi una vittoria decisiva anche per il futuro della stagione. Gara che quindi dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Valencia-Real Sociedad

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Pepelu, Guerra; Perez, Almeida, Lopez; Duro.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Pacheco, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Barrenetxea, Oyarzabal

POSSIBILE RISULTATO: 2-1