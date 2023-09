Brentford-Arsenal, League Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Brentford-Arsenal è un match valido per il terzo turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Il derby del Nord di Londra ha lasciato un pizzico di rammarico in casa Arsenal. Contro gli storici rivali del Tottenham, domenica scorsa, i Gunners non sono andati oltre un pareggio, il secondo della stagione dopo quello contro il Fulham (altro club londinese).

Un 2-2 che ha il sapore di un’occasione mancata, visto che Odegaard e compagni si sono fatti riacciuffare due volte dal sudcoreano Son, tornando a mostrare qualche crepa difensiva dopo due clean sheet di fila. Contro gli Spurs Mikel Arteta ha perso anche due titolari: il primo, Trossard, si è fatto male qualche minuto prima di scendere in campo; il secondo invece, Rice, è stato costretto ad uscire ad inizio ripresa per un infortunio. Il giocatore che gli è subentrato, Jorginho, non è riuscito a non far rimpiangere l’ex West Ham: il secondo gol del Tottenham nasce proprio da un errore del regista italobrasiliano. Anche per questo motivo l’allenatore dei Gunners cercherà di ampliare il più possibile le rotazioni nel terzo turno di League Cup contro il Brentford (altro derby), schierando diverse seconde linee. La Coppa di Lega, in realtà, non è mai stata in cima ai desideri dell’Arsenal, che se l’è aggiudicata solo una volta nelle ultime 12 stagioni: lo scorso anno i londinesi furono eliminati proprio al terzo turno, arrendendosi al Brighton di De Zerbi.

Un avvio di stagione sottotono per le Bees

La coppa può essere invece un’occasione di rilancio per le Bees, reduci da due sconfitte di fila in Premier League, contro Newcastle ed Everton.

Il Brentford di Thomas Frank, rivelazione degli ultimi due campionati, a dire il vero non sta entusiasmando: nelle prime sei giornate è arrivata una sola vittoria, nel derby contro il Fulham, a fronte di due sconfitte e tre pareggi. Sabato le Bees, perdendo 3-1 con i Toffees al Community Stadium, hanno incassato il terzo k.o. casalingo del 2023. Un risultato inusuale, se consideriamo che in casa i biancorossi sono solitamente in grado di rendersi indigesti a chiunque. Qualche problema in attacco per Frank, costretto a fare a meno del suo bomber Toney, squalificato per calcioscommesse: probabile che chieda gli straordinari a Wissa e Mbeumo, entrambi in campo dal 1′ contro l’Everton.

Come vedere Brentford-Arsenal in diretta tv e streaming

La gara valida per il terzo turno di League Cup tra Brentford ed Arsenal, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

Il corposo turnover di Arteta potrebbe rendere maggiormente interessante questo derby di League Cup, di sicuro più incerto. I Gunners rimangono favoriti ma il Brentford dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Brentford-Arsenal

BRENTFORD (4-3-3): Strakosha; Roerslev, Zanka, Ajer, Hickey; Onyeka, Janelt, Ghoddos; Lewis-Potter, Mbeumo, Wissa.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Cedric, Saliba, Kiwior, Tomiyasu; Havertz, Elneny, Jorginho; Nelson, Nketiah, Smith Rowe.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2