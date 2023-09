Cadice-Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Cadice-Vallecano è una partita della settima giornata della Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Cadice e Vallecano sono divise da soli due punti in classifica: otto quelli conquistati fino al momento dai padroni di casa, dieci invece quelli degli ospiti. Un ulteriore segnale, questo, di quanto questo match sia equilibrato.

Di certo c’è una cosa però: leggermente meglio ci arrivano gli ospiti, che vengono da tre risultati utili di fila e che nel match dello scorso weekend hanno fermato in casa il Villarreal. Certo, direte voi: il Cadice ha pareggiato sul campo del Betis, mica un campo così. E avete ragione, ma i padroni di casa prima avevano perso senza nemmeno riuscire a creare occasioni importanti contro il Bilbao. Insomma, il momento rimane un poco così. Ma questo oggettivamente vuole dire poco nell’economia di questa sfida che si presenta senza dubbio assai difficile per entrambe. Ovvio che però, tutte e due, vorrebbero continuare a non perdere. E per il Vallecano tornare da questa trasferta con un risultato positivo potrebbe dire tanto anche per il futuro. Insomma, appare una gara sensibilmente scritta.

Dove vedere Cadice-Vallecano in diretta tv e streaming

Cadice-Vallecano è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Sì, una gara scritta. Con un pareggio. Cadice e Vallecano dovrebbero riuscire a rimanere imbattute in questa giornata e quindi prendersi un punto a testa che farebbe comodo a tutti. Soprattutto in questi match in mezzo alla settimana, per quelle squadre che non sono abituate a giocare con questa regolarità, c’è il fattore stanchezza che potrebbe fare da padrone. Si vede sempre. E allora ecco che la X sembra quasi scontata.

Le probabili formazioni di Cadice-Vallecano

CADICE (4-2-3-1): Ledesma; Carcelen, Mere, Fali, Hernandez; Alejo, Alcaraz, Kouame, Machis; Marti, Ramos.

VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Balliu, Hernandez, Lejeune, Espino; Valentin, Lopez; Palazon, Perez, Garcia; Camello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1