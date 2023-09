Napoli-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Udinese è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il tweet del presidente del Napoli De Laurentiis al fischio finale della partita con il Bologna aveva un non so che di sarcastico. “Bravi tutti!”, ha scritto il patron azzurro. Una frase beffarda, se si considera che la squadra campione d’Italia aveva appena commesso un altro mezzo passo falso, mancando l’appuntamento con la vittoria per la terza volta consecutiva in campionato. Lo scorso anno non era mai successo.

Nonostante un buon primo tempo ed un’impeccabile prestazione difensiva – il Bologna non si è quasi mai reso realmente pericoloso – i partenopei hanno fatto ritorno dal capoluogo emiliano con un solo punto in tasca (0-0), che non può certamente bastare per mettere a tacere il vespaio di critiche nei confronti dell’allenatore Rudi Garcia, la cui panchina sembra iniziare a “scottare” sempre di più. Il Napoli dopo cinque giornate ha battuto solamente Frosinone e Sassuolo, è già a -7 dall’Inter e del gioco corale ad armonioso di spallettiana memoria non c’è più traccia, se non qualche sporadico sprazzo. La sensazione, dopo l’ennesimo sfogo plateale di un senatore – stavolta è toccato ad Osimhen, che a Bologna ha pure sbagliato un rigore – è che Garcia non abbia più in mano lo spogliatoio L’attaccante nigeriano non era solo arrabbiato per la sostituzione, ma è intervenuto a gamba tesa anche sulla scelta dell’allenatore di non giocare con due punte con una partita da vincere.

Insomma, per far calare le temperature i tre punti servono come il pane: al “Maradona” nel turno infrasettimanale arriva l’Udinese, ancora a secco di vittoria insieme a Salernitana, Cagliari ed Empoli nonché terzultima in classifica. I friulani hanno il peggior attacco del campionato (un gol in 5 partite) e domenica, contro la Fiorentina (0-2), hanno dovuto fare i conti anche con la sfortuna, subendo gol praticamente sugli unici tiri in porta della Viola.

Napoli-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

I problemi, per Garcia, sono soprattutto in difesa, dove gli unici centrali a disposizione sono Ostigard e Natan. Assenti invece Juan Jesus e Rrahmani, entrambi infortunati. A sinistra è ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese leggermente favorito, davanti Politano dovrebbe essere preferito a Raspadori, pronto a dar manforte nel secondo tempo.

Qualche cambio nell’Udinese rispetto alla partita con la Fiorentina. Lucca paga il clamoroso gol sbagliato contro i viola: con Thauvin in attacco potrebbe giocare Success. Novità anche sulle fasce, dove Ferreira e Zemura insidiano Ebosele e Kamara.

Come vedere Napoli-Udinese in diretta tv e in streaming

Napoli-Udinese, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli è sull’orlo di una crisi di nervi e su questo non ci piove. Garcia potrebbe giocarsi la panchina nelle prossime quattro-cinque sfide, motivo per cui la partita con la deludente Udinese di questo inizio di stagione non può essere assolutamente sbagliata. Gli azzurri si sono imposti sei volte su sette negli ultimi precedenti coi bianconeri e crediamo ci possano riuscire anche stavolta nonostante il momento a dir poco tribolato. Le reti complessive saranno verosimilmente almeno due.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Østigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Success, Thauvin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0