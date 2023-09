I pronostici di mercoledì 27 settembre: Serie A, Serie B, Liga, League Cup

I pronostici di mercoledì 27 settembre: si scende di nuovo in campo in Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e League Cup inglese.

Prosegue il turno infrasettimanale di Serie A: il Sassuolo dopo avere castigato la Juventus proverà a impensirire anche l’Inter in una partita che promette un alto numero di gol. Il Napoli ha le carte in regola per battere l’Udinese, disastrosa in questo avvio di stagione e che sta pagando in modo particolare l’addio dell’attaccante Beto.

Nella Liga spagnola il Real Madrid dopo la batosta nel derby dovrebbe tornare alla vittoria in casa contro il Las Palmas.

Pronostici altre partite

Nella League Cup inglese ci sono parecchie partite sulla carta spettacolari: occhio in modo particolare a Liverpool-Leicester City, Brentford-Arsenal e Newcastle United-Manchester City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter vincente e almeno tre gol complessivi in Inter-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Empoli o pareggio (in Empoli-Salernitana, Serie A, ore 18:30)

• Napoli (in Napoli-Udinese, Serie A, ore 20:45)

• Real Madrid (in Real Madrid-Las Palmas, Liga, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fulham-Norwich, League Cup, ore 20:45

• Liverpool-Leicester City, League Cup, ore 20:45

• PSV-Go Ahead Eagles, Eredivisie, ore 18:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Villarreal-Girona, Liga, ore 19:00

• Brentford-Arsenal, League Cup, ore 20:45

• Newcastle United-Manchester City, League Cup, ore 21:00

Il “clamoroso”

Bournemouth vincente e almeno un gol per squadra (in Bournemouth-Stoke City, League Cup, ore 20:45)