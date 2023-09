Inter-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Sassuolo è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Chiusa la prima parentesi europea, in campionato l’Inter è tornata a fare l’Inter: ad Empoli è bastato un gol (e che gol) di Dimarco per mettere le mani sulla quinta vittoria in altrettante giornate. I nerazzurri in Toscana non hanno dilagato, come avevano fatto invece contro Fiorentina e Milan nelle due gare precedenti, ma ciò che contava era tornare subito a vincere ed ovviamente restare a punteggio pieno, unica squadra in Serie A a riuscirci.

Solo successi, finora, per gli uomini di Simone Inzaghi, fermati esclusivamente dalla Real Sociedad in Champions League. Forse è ancora troppo presto per parlare di fuga ma è comunque qualcosa che ci assomiglia molto: l’Inter ha già tre punti di vantaggio sul Milan secondo ed ha distanziato la Juventus, naufragata inspiegabilmente a Reggio Emilia contro il Sassuolo, prossimo avversario di Lautaro Martinez e compagni. I nerazzurri mettono nel mirino quota 18 nel secondo impegno ravvicinato della stagione: con 14 gol segnati e soltanto uno subito Inzaghi può vantare il miglior attacco nonché la difesa meno perforata del campionato. Numeri che al momento, complici i balbettii delle altre big, danno un senso di onnipotenza. Occhio, però, agli emiliani, che solitamente i divertono a recitare il ruolo dei guastafeste. Ne sa qualcosa la Juve, alla quale sabato scorso hanno rifilato 4 gol, prendendosi il primo scalpo illustre del loro torneo. Una vittoria significativa perché arrivata dopo il brutto capitombolo di Frosinone, in cui i neroverdi si erano fatti rimontare (4-2) dilapidando un doppio vantaggio. Ora Alessio Dionisi vuole i primi punti in trasferta, dove i suoi non hanno ancora fatto punti, non subendo mai meno di due gol.

Inter-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Nella trasferta di Empoli Inzaghi ha perso Arnautovic: l’ex centravanti del Bologna resterà fuori per almeno due mesi. Davanti, dunque, si riducono ulteriormente le alternative, con Sanchez che si prepara a dare il cambio ad uno tra Lautaro e Thuram. In difesa il recuperato Acerbi farà rifiatare de Vrij, ma si avvicenderanno anche Pavard e Darmian.

Dall’altro lato, Dionisi non recupera Consigli: in porta, a San Siro, andrà nuovamente il vice Cragno. Nel quartetto difensivo può trovare spazio Viti, mentre in mediana sarà confermata la coppia formata da Boloca a Matheus Henrique. Davanti l’ex Pinamonti avrà il supporto di capitan Berardi, Bajrami e Laurienté.

Come vedere Inter-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Inter-Sassuolo, in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La media realizzativa dell’Inter si è abbassata sensibilmente nelle ultime due partite, ma è un calo probabilmente fisiologico considerando i primi impegni ravvicinati. La sensazione è che contro una squadra non abituata a fare le barricate come il Sassuolo, sulle ali dell’entusiasmo per via del roboante successo sulla Juventus, l’attacco nerazzurro possa tornare a scatenarsi. Gli emiliani, ad ogni modo, si renderanno verosimilmente pericolosi a più riprese, in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1