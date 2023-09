Monica Bertini, fulmini e saette: tempesta di like per l’ultimo look

Monica Bertini, l’ultimo post condiviso su Instagram ha mandato i fan in delirio: una tempesta di like per il look della conduttrice.

Giornalista e conduttrice televisiva specializzata in ambito sportivo, Monica Bertini è un volto amatissimo dal pubblico, soprattutto dagli appassionati di calcio che la seguono con dedizione sia sul piccolo schermo che sui social. La presentatrice di Pressing ha conquistato tutti grazie alla sua professionalità, che le ha permesso di farsi strada e ritagliarsi uno spazio sempre maggiore, e al suo irresistibile charme.

La sua classe, infatti, non è mai passata inosservata e sono in tantissimi ad aver perso completamente la testa per lei. Dai suoi esordi a Sportitalia, passando per Sky Sport, fino all’approdo a Mediaset, Monica Bertini si è sempre contraddistinta per le sue innegabili doti e il suo fascino fuori dal comune. I suoi capelli corvini incorniciano un bellissimo e delicato viso, per non parlare della sua fantastica silhouette.

Non sorprende, dunque, che sui social siano migliaia e migliaia gli utenti che la seguono dimostrandosi sempre pronti a supportarla e riempirla di apprezzamenti. La Bertini, da parte sua, è semplicemente impeccabile e sa perfettamente come attirare le attenzioni del pubblico. Basta dare un’occhiata all’ultimo post apparso sul suo profilo: il look sfoderato dalla conduttrice è stato sommerso dai like e dai commenti degli utenti.

Monica Bertini, fan in delirio per l’ultimo post: il look che ha conquistato tutti

“Si, lo sappiamo, è tardi… ma c’è sempre un’ottima ragione per seguirci a Pressing” ha commentato Monica nella didascalia che accompagna le foto apparse sul suo account di Instagram. La presentatrice, nel post, ha invitato i fan a seguirla in una nuova ed entusiasmante puntata della trasmissione dedicata al calcio. E il look scelto per l’appuntamento con il pubblico non è sfuggito agli occhi degli user.

La Bertini ha optato per un elegante abito scuro, caratterizzato da un’originale stampa con fulmini sparsi. Una scollatura generosa ed un piccolo spacco aggiungono un tocco di sensualità all’outfit, che ai fan è piaciuto molto. Tantissimi i commenti sotto al post: i follower di Monica sono rimasti senza respiro e non hanno esitato un attimo a sommerger la conduttrice di complimenti per la sua classe e bellezza.

Tra chi ha ammesso di seguire Pressing solamente per vedere lei e chi si è lasciato andare a vere e proprie dichiarazioni di amore alla giornalista, i follower non si sono trattenuti con le risposte sotto al post. “E chi ti perde, Monica!” ha affermato un utente che ha definito la Bertini “la giornalista più bella dell’universo”. Ancora una volta, la Bertini ha fatto colpo su tutti.