Monica Bertini, bikini già dimenticato: l’abito scollato fa strage di cuori

Monica Bertini torna alla base dopo la vacanza mordi e fuggi a Miami: il look sfoggiato in studio era assolutamente stratosferico.

Che ami il sole e il mare non lo ha mai nascosto. Tant’è che si concede una vacanza, fosse anche di quelle in stile mordi e fuggi, ogni volta che ne ha la possibilità. La spiaggia, insomma, è un po’ il suo habitat naturale. Quello nel quale si sente più a suo agio e in cui riesce a dare, per effetto di ciò, il meglio di sé.

Ecco spiegato, quindi, perché sia partita alla volta di Miami non appena la Serie A si è fermata per via degli impegni della Nazionale azzurra. In Florida ci va spesso e volentieri, il che ci induce a pensare che il Paese al di là dell’Oceano sia il suo posto del cuore. E piano piano lo è diventato anche per noi, visto e considerato che ogni volta che va lì posta sempre dei contenuti memorabili. Vedere Monica Bertini in bikini, in effetti, è una di quelle esperienze sublimi che si fa fatica a dimenticare. Ed è per questo motivo che i fan sono al settimo cielo quando la loro giornalista preferita si concede una pausa relax tra una diretta e l’altra.

In costume è senza ombra di dubbio incantevole. Eppure, anche in studio, vestita e truccata di tutto punto, non è certo da meno. Ha un fascino tale, la regina di Mediaset e della trasmissione Pressing, che qualunque cosa indossi riesce sempre a fare centro e a calamitare l’attenzione di telespettatori e sostenitori.

Monica Bertini, quest’abito ti farà girare la testa

Nel fine settimana, durante la puntata in cui ha provveduto ad analizzare, in compagnia dei suoi ospiti, le partite della Serie A, ha sfoggiato un abito che ci ha fatto dimenticare in un lampo l’immagine di lei in bikini.

Il vestito in questione era perfetto, tanto per cominciare, dal punto di vista dell’armocromia. Monica esibiva un’abbronzatura impeccabile e il rosa accesissimo di quello splendido abito si sposava perfettamente con il suo incarnato baciato dal sole di Miami. Più che il colore, in ogni caso, ci ha stupito la profondissima scollatura del capo, che sembrava esserle stato cucito addosso.

Il décolleté è una delle armi più affilate di cui dispone la Bertini, che del panorama delle conduttrici e giornaliste italiane è senz’altro la regina indiscussa. Un amore, quello che i fan nutrono nei suoi confronti, che esula però da ciò che indossa e da come lo indossa, perché il suo fascino è oggettivo e non sono certo gli outfit a fare di lei un personaggio televisivo così amato in tutto il Bel Paese.