Alaves-Athletic Bilbao, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Alaves-Athletic Bilbao è una partita valida per la sesta giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Alaves anche al piano di sopra sta confermando la sua vocazione casalinga, evidenziata già lo scorso anno in Segunda Division. Il club di Vitoria-Gasteiz non perde tra le mura amiche dallo scorso gennaio, contro il Siviglia in Coppa del Re. Da allora, playoff compresi, davanti al proprio pubblico è sempre riuscito ad evitare la sconfitta.

Finora gli uomini di Luis Garcia hanno fatto due su due: prima si sono presi lo scalpo di una big (o presunta tale) il Siviglia, al termine di un pirotecnico 4-3, poi si sono imposti di misura sul Valencia, battuto 1-0 al Mendizorroza grazie ad un’autorete. In trasferta però le cose sono andate diversamente: l’Alaves lontano da casa ha un rendimento che definire disastroso è quasi un eufemismo. I baschi hanno sempre perso (Cadice, Getafe e Rayo Vallecano) senza mai trovare la via del gol. Una squadra a due facce, se vogliamo, che per raggiungere una salvezza tranquilla e non retrocedere a distanza di un solo anno dalla promozione dovrà per forza conquistare qualche punticino anche on the road. Nell’anticipo della sesta giornata di Liga, intanto, ritorna un derby tutto basco contro l’Athletic Bilbao, che contro i “cugini” dell’Alaves ha vinto solo una volta negli ultimi cinque precedenti.

Sfatare il tabù Mendizorroza però non sarà impossibile se i biancorossi di Ernesto Valverde replicheranno la bella prestazione offerta sabato con il Cadice, travolto 3-0 al San Mames.

Contro gli andalusi l’Athletic Bilbao ha ottenuto la terza vittoria stagionale nonché il quarto risultato positivo di fila. Inaki Williams e compagni non hanno più concesso nulla dopo la sconfitta all’esordio con il Real Madrid (0-2). Anzi, sì: gli unici punti per strada li hanno persi nelle Baleari contro il Maiorca, non andando oltre un pareggio a reti bianche (0-0). In classifica sono momentaneamente quarti dietro a Real Madrid, Barça e Girona: tornare in Europa quest’anno non dovrebbe essere un problema.

Come vedere Alaves-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Alaves-Athletic Bilbao è una gara valida per la sesta giornata della Liga spagnola ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao è in fiducia ed anche l’attacco sta segnando con una certa costanza. Ma il derby con l’Alaves, imbattuto da gennaio tra le mura amiche, nasconde non poche insidie. C’è il rischio di assistere ad una partita inizialmente bloccata, che potrebbe accendersi non appena una delle due troverà la via del gol: probabile che entrambe andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Alaves-Athletic Bilbao

ALAVES (4-3-3): Sivera; Gorosabel, Sedlar, Rafa Marin, Duarte; Guridi, Guevara, Blanco; Alex Sola, Kike Garcia, Rioja.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Vesga, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1