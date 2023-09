Athletic Bilbao-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Cadice è una partita della quinta giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Cammino identico quello di Athletic Bilbao e Cadice in queste prime giornate della Liga spagnola. Entrambe hanno sette punti in classifica e hanno entrambe subito 4 gol. Una sola la differenza: i padroni di casa hanno segnato una rete in più: sei al posto di cinque. Una sciocchezza.

Questo non vuole dire, ovviamente, che il match della sesta giornata del campionato spagnolo non sia indirizzato verso una squadra, che ovviamente è quella di Valverde, che guida l’Athletic. Sì, soprattutto in casa i baschi riescono sempre a dare quel qualcosa in più, confermando che il proprio campo è uno di quelli più difficili del campionato spagnolo. E’ sempre stato così, e sarà sempre così. L’unica sconfitta in questa stagione per il Bilbao è arrivata al debutto, contro un Real Madrid che ha iniziato alla grande e che è trascinato da un Bellingham che ha avuto un impatto devastante dentro la squadra di Ancelotti. Poi tre risultati utili di fila. Che sabato pomeriggio dovrebbero essere quattro.

Certo, il Cadice, in generale, ha un buon rapporto contro il Bilbao: negli ultimi cinque incontri sono arrivate anche due vittorie. Però stavolta le cose dovrebbero andare in maniera diversa. Il match se lo dovrebbero prendere senza nemmeno particolari problemi i padroni di casa, pronti a dare battaglia fino alla fine per una qualificazione europea che è l’obiettivo della stagione.

Dove vedere Athletic Bilbao-Cadice in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Cadice è una gara valida per la quinta giornata della Liga ed è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Athletic Bilbao nettamente favorito in questo match. I padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare una vittoria contro un Cadice che ha iniziato bene la propria stagione, sicuramente al di sopra delle aspettative. Ma uno stop per gli ospiti è nell’aria.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Cadice

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz, Vesga; Inaki Williams, Sacet, N. Williams; Guruzeta.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Hernandez, Fali, Hernandez; Alejo, Alcaraz, Escalante, Machis; Marti, Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0