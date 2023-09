Monica Bertini, promessa di fuoco: è già conto alla rovescia

Monica Bertini, la conduttrice ha sorpreso i follower con una promessa di fuoco. Il conto alla rovescia è partito.

Sempre molto attiva sui social, dove si mostra tra lavoro e momenti di vita privata, Monica Bertini è una giornalista e conduttrice amatissima dal pubblico. Il volto di Pressing, di recente, ha sorpreso i follower con una promessa che ha subito mandato Instagram in delirio. Il conto alla rovescia è partito: i fan non stanno più nella pelle.

Sono tantissimi gli utenti che, ogni giorno, seguono la celebre Monica Bertini. La conduttrice, originaria di Parma e trasferitasi a Milano, ha mosso i primi passi nel settore con il debutto (dopo anni di gavetta) a Sportitalia. Nel 2014 è approdata a Sky Sport, per poi passare a Mediaset due anni più tardi. Il pubblico ha imparato a conoscerla al timone di Sport Mediaset e della Supercoppa europea del 2016.

Inoltre, ha preso parte a programmi come Balalaika – Dalla Russia col pallone, Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Dal 2021 la Bertini si dedica alla conduzione di Pressing e, in pochissimo tempo, è riuscita a conquistare gli spettatori grazie alla sua professionalità, ma anche al suo fascino, mai passato inosservato. Ad aver perso la testa per lei, infatti, sono davvero in moltissimi.

Monica Bertini lascia tutti a bocca aperta con il suo selfie in bikini: il saluto a Miami

Il successo riscosso sul piccolo schermo spiega il grande seguito di cui gode la conduttrice anche online. Su Instagram, in particolare, Monica Bertini è ormai una vera e propria icona di bellezza e sensualità. I suoi post vengono sempre sommersi dai like e dai commenti degli utenti, rimasti stregati dal suo fascino.

Lei stessa, sui social, si rivolge spesso a questi ultimi. Negli scorsi giorni, la splendida giornalista si è goduta qualche giorno di relax a Miami deliziando i fan con i suoi scatti da urlo. Ai follower si è messa a girare la testa davanti alle sue foto in bikini e, di recente, Monica è tornata a stuzzicare le loro fantasie con un’immagine che ha ricevuto molti apprezzamenti.

“Sulla via del ritorno… bye bye, see you next time!” ha scritto nella didascalia che accompagna il post. La Bertina si sta preparando per il rientro in Italia e per il ritorno agli impegni lavorativi. Su Instagram, ha voluto salutare la fantastica Miami, lasciando intendere di essere intenzionata a fare ritorno nella città.

La carrellata di scatti – in particolare il selfie in cui è possibile ammirare la conduttrice con indosso un sensualissimo bikini – è piaciuta tanto ai fan, i quali sperano che Monica torni presto in Florida: di fronte a foto come questa, d’altronde, si sono rifatti tutti quanti gli occhi.