Formazioni ufficiali Sheriff-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sheriff-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Europa League che vede impegnati i giallorossi.

Non irresistibile, lo Sheriff affronta la Roma con la volontà di giocarsi la sua partita presumibilmente di attesa e ripartenze, tesa a sfruttare qualsiasi errore. Dal canto suo, dopo il successo in campionato contro l’Empoli, la compagine di José Mourinho vuole partire con il piede sull’acceleratore per lanciare un messaggio alla concorrenza e dare la sterzata definitiva ad una stagione nella quale Dybala e compagni hanno riscontrato qualche difficoltà di troppo a carburare. Ecco le scelte dei due allenatori:

SHERIFF (4-3-3): Koval, Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga, Zohouri, Ademo, Fernandes, Ankeye, Talal, Ngom, Mbekeli

ROMA (3-5-2): Svilar, Diego Llorente, Ndicka, Mancini, Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Aouar, Zalewski, El Shaarawy, Lukaku

Sheriff-Roma, il pronostico marcatori

Presumibilmente concentrata su Lukaku, la retroguardia dello Sheriff potrebbe perdersi gli inserimenti dalle retrovie dei centrocampisti della Roma. Precauzionalmente out contro l’Empoli, Aouar ritorna a prendersi il centrocampo. Da non escludere che il franco-algerino possa ritagliarsi un ruolo importante nella partita e, perché no, andare a segno con una giocata delle sue. L’ex Lione è apparso subito a suo agio nella veste tattiche ritagliata per lui da José Mourinho e a fari spenti ha grandi chances di imprimere il suo sigillo. In alternativa occhio ad El Shaarawy: il ‘Faraone’ sa come lasciare la sua impronta in Europa League, competizione nella quale ha spesso fornito prestazioni degne di nota. Qualora la partita dovesse stapparsi sin dalla prima frazione di gioco, i padroni di casa potrebbero vedersi costretti ad alzare il baricentro. Scenario tattico che tendenzialmente esalta le qualità del ‘Faraone’.

Probabili ammoniti e tiratori di Sheriff-Roma

Lo Sheriff difficilmente prenderà un’imbarcata. Qualora dovesse aspettare la Roma sotto la linea della pala, cercherà di ritagliarsi spazi importanti in ripartenza puntando su rapide verticalizzazioni. Intriga l’opzione Talal tiratore; sul fronte giallorosso, occhio a Zalewski e Renato Sanches che per motivi diversi, hanno molte chances di scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria. Dovendo fare i conti con la forza fisica di Romelu Lukaku, alla fine il pacchetto arretrato dei padroni di casa potrebbe vedersi costretto a spendere almeno un cartellino: uno tra Kiki e Garananga ha molte possibilità di finire sul taccuino del direttore di gara. Rischia il giallo anche Zohouri. Per quanto concerne l’undici iniziale della Roma, questa volta il candidato più autorevole a finire sul taccuino dei cattivi sembra essere Karsdorp.