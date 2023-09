Arsenal-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Tottenham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, formazioni, pronostici.

Gunners e Spurs sono pronti a scrivere un altro capitolo del più importante e sentito derby londinese, nonostante coinvolga quasi esclusivamente la zona nord della capitale. Una stracittadina dall’impagabile fascino, a prescindere dal numero dei titoli nelle rispettive bacheche, visto che non parliamo certamente dei due club più blasonati del calcio inglese.

L’Arsenal, in ogni caso, è quasi sempre stato un gradino sopra rispetto agli odiati cugini del Tottenham. Lo si evince anche dal numero di derby vinti: 81 vittorie dei Gunners contro le 61 degli Spurs. Nella passata stagione la squadra di Mikel Arteta ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno, vendicando così la netta sconfitta del maggio 2022 che valse un posto in Champions League (sulla panchina del Tottenham sedeva ancora Antonio Conte). Quest’anno entrambe sono partite alla grande e non a caso dopo cinque partite hanno gli stessi punti in classifica: il bottino, finora, è di 4 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Meglio hanno fatto solo i campioni di tutto del Manchester City, unica squadra a punteggio pieno. Ma se per l’Arsenal un inizio del genere era in qualche modo preventivabile dopo che lo scorso anno ha battagliato a lungo per il titolo coni Cityzens, stupisce la partenza a razzo degli Spurs, costretti a ricominciare un po’ da zero.

Che inizio per gli Spurs

Il Tottenham, archiviata la stagione disastrosa e detto addio al suo capitano e cannoniere Kane, sembra infatti aver risolto i problemi che lo attanagliavano nella passata stagione.

La “medicina”, in questo caso, sono state le idee propositive di Ange Postecoglou, tecnico australiano che gli Spurs hanno “pescato” dal Celtic, in Scozia. Son e compagni, grazie a questa mini-rivoluzione, non stanno facendo rimpiangere l’attuale centravanti del Bayern Monaco, segnando 13 gol complessivi (terzo miglior attacco del torneo). Il Tottenham ha pareggiato all’esordio con il Brentford ma dalla partita successiva – vittoria in casa del Bournemouth – non si è più fermato, prendendosi anche lo scalpo del Manchester United. L’Arsenal, che a differenza degli Spurs gioca le coppe, ha toppato solo il derby con il Fulham (2-2) ed è reduce dal successo, larghissimo, contro il Psv Eindhoven (4-0) nella prima giornata della fase a gironi della Champions League. Arteta nella stracittadina non avrà Martinelli: a completare l’attacco spetterà ancora a Trossard. A centrocampo più Vieira di Havertz. Nel Tottenham sarà assente Perisic, che probabilmente ha finito la stagione.

Come vedere Arsenal-Tottenham in diretta tv e in streaming

Arsenal-Tottenham è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Per il Tottenham è forse questo il primo banco di prova: finora, infatti, gli Spurs non hanno avuto un calendario impossibile, ad eccezione della sfida con lo United. Gli uomini di Postecoglou sono in fiducia ed hanno entusiasmo ma se non vincono da 13 anni in casa del “nemico” ci sarà pure un motivo. Arsenal leggermente favorito in una gara che dovrebbe regalare gol e spettacolo: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Vieira; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2