I pronostici di domenica 24 settembre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

Sarà una domenica di calcio ricca di partite di alto livello: se il derby di Madrid tra Atletico e Real parte all’insegna dell’equilibrio, quello tra Arsenal e Tottenham vede invece i Gunners favoriti in una partita in cui i gol e lo spettacolo non dovrebbero mancare.

Restando in Premier League sono attesi gol a grappoli anche in Brighton-Bournemouth e Liverpool-West Ham, mentre l’inaffidabile Chelsea di Pochettino ospita l’Aston Villa di Zaniolo.

Pronostici altre partite

C’è una gran partita anche in Ligue 1, con il PSG che dovrebbe approfittare degli attuali problemi del Marsiglia. In Serie A trasferte tutt’altro che semplici per Napoli e Roma: le insidie a Bologna e Torino sono dietro l’angolo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayer Leverkusen vincente e almeno tre gol complessivi in Bayer Leverkusen-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

• Inter (in Empoli-Inter, Serie A, ore 12:30)

• Arsenal (in Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 15:00)

• Liverpool (in Liverpool-West Ham, Premier League, ore 15:00)

• PSG (in PSG-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ajax-Feyenoord, Eredivisie, ore 14:30

• Udinese-Fiorentina, Serie A, ore 15:00

• Brighton-Bournemouth, Premier League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Atalanta-Cagliari, Serie A, ore 15:00

• Arsenal-Tottenham, Premier League, ore 15:00

• Bologna-Napoli, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Atletico Madrid-Real Madrid, Liga, ore 21:00)