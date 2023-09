Formazioni ufficiali Empoli-Inter: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Empoli-Inter, le formazioni ufficiali della gara del ‘Castellani’: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Dopo la vittoria del Milan in casa contro l’Hellas Verona e il capitombolo della Juventus al cospetto del Sassuolo, la quinta giornata di Serie A presenta un altro incontro molto importante per le posizioni al vertice. L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal trionfo nel derby e dal pareggio sofferto ma prezioso contro la Real Sociedad, vuole lanciare un altro messaggio importante al campionato. L’ennesimo.

L’oculata gestione delle forze alla luce degli impegni in rapida successione dei nerazzurri, però, ha orientato le scelte di formazione di Simone Inzaghi al ‘Castellani’, dove l’Inter se la vedrà con un Empoli ancora a secco di punti. Andreazzoli, al debutto in campionato, non ha snaturato l’ossatura tattica impostata da Zanetti. Ecco le scelte di formazione:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Empoli-Inter, il pronostico marcatori

Gestito in Champions League, quando con il suo ingresso in campo ha comunque messo in apprensione la difesa della Real Sociedad, Thuram si riprende nuovamente il posto in attacco. Con il francese è tutta un’altra musica e la manovra offensiva dell’Inter acquista pericolosità ed imprevedibilità. Nel caso in cui l’Inter dovesse riuscire a sbloccare la gara sin dalla prima frazione di gioco, si potrebbero creare spazi interessanti. Tra i calciatori dell’Inter, Thuram appare il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un gol. Ma occhio agli inserimenti di Frattesi: al debutto dall’inizio in campionato, la sensazione è che l’ex Sassuolo possa mettersi in evidenza e, perché no, trovare la via del gol almeno una volta.

Empoli-Inter, probabili ammoniti e tiratori

Complice l’impegno di Champions, l’Inter proverà a sbloccare la gara sin dalla prima frazione di gioco per poi mettersi in modalità gestione. L’attacco negli spazi di Dimarco e Mkhitaryan dovrebbero portare l’esterno italiano e la mezzala armena a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Attenzione anche a Pavard, abile di testa sui calci piazzati.

Sul versante opposto, invece, occhio a Baldanzi: il tuttocampista dell’Empoli anche contro la Roma, pur partendo dalla panchina, ha evidenziato sprazzo di talento purissimo e contro una big vorrà sicuramente mettersi in evidenza. Soprattutto nel secondo tempo, quando l’Inter proverà a gestire i ritmi dell’incontro, la sensazione è che il trequartista dell’Empoli possa ritagliarsi lo spazio sufficiente per minacciare la porta di Sommer. Possibili ammoniti Ebuehi e Luperto da un lato e Calhanoglu dall’altra: il turco è appena rientrato dall’infortunio e potrebbe vedersi costretto ad approcciare la gara in modo più soft. Occhio al pericolo giallo.