Arsenal-PSV Eindhoven, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Arsenal-PSV Eindhoven è una partita della prima giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Sei anni e mezzo. Tanto è trascorso dall’ultimo match dell’Arsenal in Champions League. I Gunners fanno ritorno nella competizione più importante del continente grazie al secondo posto ottenuto lo scorso anno in Premier League.

Per lungo tempo Mikel Arteta ed i suoi uomini hanno coltivato il sogno di vincere il titolo, salvo poi crollare sul più bello e cedere il passo al Manchester City di Pep Guardiola, campione per la terza volta consecutiva. Il tecnico di origine basca ha avuto in ogni caso il merito di rendere di nuovo competitiva una squadra reduce da stagioni sottotono. E c’è riuscito portando avanti un progetto ambizioso ma allo stesso tempo sostenibile, in cui i giovani – in particolar modo quelli usciti dal vivaio – hanno avuto un ruolo centrale. L’Arsenal è partito con il piede giusto anche quest’anno, dopo aver aggiunto giocatori di spessore alla sua rosa, come Havertz e Rice, arrivati rispettivamente dal Chelsea e dal West Ham. Nelle prime cinque giornate di Champions League i londinesi hanno ottenuto quattro vittorie (Nottingham Forest, Crystal Palace, Manchester United ed Everton) e un pareggio (Fulham). Senza dimenticare che ad agosto era finito in bacheca il Community Shield, in virtù del successo ai rigori con il Manchester City.

PSV, che partenza

È ad ogni modo un Arsenal ancora in fase di rodaggio, come si è visto domenica scorsa a Liverpool contro l’Everton. Pur non brillando i Gunners sono passati 1-0 a Goodison Park, campo che ultimamente gli aveva riservato solo amarezze, grazie ad un gol di Trossard.

Il girone di Champions in cui sono capitati non è di quelli impossibili. Ci sono i detentori dell’Europa League del Siviglia, il Lens ed anche il Psv Eindhoven, che l’Arsenal aveva affrontato già lo scorso anno nella fase a gruppi della seconda manifestazione internazionale. Con gli olandesi si sono contesi il primo posto fino all’ultima giornata ed infine l’hanno spuntata per un paio di punti. L’Emirates Stadium accoglierà una squadra in forma smagliante: il Psv, allenato dall’ex tecnico di Bayer Leverkusen e Lione Peter Bosz, è partito a razzo, vincendo tutte e quattro le prime partite di Eredivisie e non segnando mai meno di due gol. Nel preliminare i biancorossi si erano presi la rivincita sui Rangers, che nell’edizione precedente li avevano estromessi proprio agli spareggi: 2-2 in Scozia e 5-1 al Philips Stadion. Insomma, le basi per un aprire un altro ciclo importante sembrano esserci nonostante le cessioni eccellenti di Gakpo e Simons.

Come vedere Arsenal-PSV Eindhoven in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Arsenal e PSV Eindhoven è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Max (canale 205) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere Arsenal-PSV Eindhoven è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Un anno fa, in Europa League, finì 1-0 per i Gunners a Londra ed 2-0 ad Eindhoven, con il Psv che riuscì a vendicare la sconfitta dell’andata. Innegabile che in patria gli olandesi stiano vivendo un periodo positivo dimostrando di poter fare bene anche in Europa con il roboante 5-1 ai Rangers ma fare risultato a Londra contro l’Arsenal non sarà semplice. La sensazione però è che, a differenza dello scorso autunno, un gol potrebbero segnarlo.

Le probabili formazioni di Arsenal-PSV Eindhoven

ARSENAL (4-3-3): Raya; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Ødegaard, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Trossard.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Dest, Ramalho, Bella-Kotchap, van Aanholt; Schouten, Saibari, Veerman; Bakayoko, de Jong, Lang.

Il PSV Eindhoven riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1