Manchester City-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Brighton è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, la pausa per gli impegni delle nazionali è stata probabilmente un toccasana. Il suoi uomini avevano forse bisogno di tirare il fiato, visto che un avvio strabiliante da otto vittorie consecutive tra le varie competizioni, hanno fatto registrare tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

Un ruolino insolito per una corazzata che è abituata a lasciare solamente le briciole ai suoi avversari. Presto per parlare di crisi ma si tratta inevitabilmente di un momento di flessione: sta al tecnico catalano analizzarne le cause e trovare al più presto un antidoto. In classifica, intanto, Haaland e compagni oltre a perdere il prima sono stati sorpassati dalle due londinesi – finora le concorrenti più agguerrite – Tottenham ed Arsenal, con Liverpool e Aston Villa che dietro restano a distanza ravvicinata. Sono due, dicevamo, le sconfitte consecutive in Premier League (la terza i Cityzens l’avevano invece rimediata in League Cup, uscendo immediatamente dalla competizione). Dopo quella, inattesa, coi Wolves (2-1), i campioni d’Inghilterra e d’Europa si sono arresi all’Arsenal nella trasferta dell’Emirates Stadium: un match equilibratissimo deciso da un gol di Martinelli nel finale.

Guardiola si augura che l’aria di casa – il Manchester City ha vinto tutte e tredici le ultime partite giocate davanti al proprio pubblico – possa rinvigorire la sua squadra, che al rientro dalla sosta se la vedrà con il Brighton di Roberto De Zerbi.

Anche i Seagulls, con le dovute proporzioni, hanno rallentato nelle ultime settimane, sia in Premier League che in Europa League, avvertendo evidentemente la fatica per il doppio impegno. Il Brighton non vince dallo scorso 24 settembre e nelle ultime quattro partite ha perso contro Chelsea e Aston Villa – pesantissimo il 6-1 del Villa Park – e pareggiato con Marsiglia e Liverpool.

Come vedere Manchester City-Brighton in diretta tv e in streaming

Manchester City-Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Manchester City si è aggiudicato undici degli ultimi 13 confronti con il Brighton: i Seagulls non battono i Cityzens dal maggio 2021. Non sembrano esserci i presupposti per un’impresa della squadra di De Zerbi, apparsa meno lucida da qualche settimana a questa parte ma è probabile che almeno un gol il Brighton riesca a segnarlo. Da quando è ricominciata la Premier League non è mai rimasto a secco.

Le probabili formazioni di Manchester City-Brighton

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Grealish; Haaland.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Dunk, Webster, March; Baleba, Gross; Adingra, Pedro, Mitoma; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2