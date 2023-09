Wolverhampton-Manchester City, Premier League: formazioni, pronostici

Wolverhampton-Manchester City è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

La prima sconfitta stagionale del Manchester City nei tempi regolamentari è avvenuta nel terzo turno di League Cup, quella che fino a qualche anno fa era una delle competizioni “preferite” dalla squadra di Pep Guardiola (se ne è aggiudicate cinque in sei stagioni).

Da un po’ di tempo non è più così: i Cityzens stavolta sono stati eliminati subito, dopo aver perso 1-0 a St. James’ Park con il Newcastle. I Magpies hanno giocato una gara attenta dal punto di vista difensivo e sono passati in vantaggio nella ripresa con un gol dello svedese Isak dopo aver più volte rischiato di finire sotto in un primo tempo quasi completamente di marca City. Un passo falso che, in ogni caso, non fa certamente disperare il tecnico catalano, ancora a punteggio pieno in Premier League. I campioni d’Inghilterra e d’Europa in campionato non hanno dato alcun segno di cedimento né la sensazione di avere la pancia piena dopo aver fatto incetta di trofei nella passata stagione. Il Manchester City sta riuscendo a tenere alto il livello nonostante alcune assenze pesantissime, una su tutte quella di capitan De Bruyne, fermo ancora per diversi mesi. Contro il Wolverhampton non ci sarà neppure Rodri, l’eroe della finale di Istanbul, che ha rimediato un rosso nella partita di sabato scorso con il Nottingham Forest, vinta 2-0 dal Cityzens.

I Wolves incassano troppi gol

I Wolves dalla vittoria, finora l’unica, con l’Everton hanno fatto registrare due sconfitte con Crystal Palace e Liverpool ed un pareggio con il neopromosso Luton Town.

In settimana sono usciti anche dalla League Cup, arrendendosi 3-2 all’Ipswich Town, club che sta facendo benissimo in Championship e che aveva sicuramente più motivazioni rispetto agli uomini di Gary O’Neil. Il grande problema del Wolverhampton continuano ad essere i gol subiti, che sono decisamente troppi: con 12 reti incassate quella nero-oro è la terza difesa più perforata del massimo campionato inglese.

Come vedere Wolverhampton-Manchester City in diretta tv e in streaming

Wolverhampton-Manchester City è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria comoda da parte del City, desideroso di riscattare il passo falso in League Cup. Il Wolverhampton non sta facendo bene soprattutto in fase di non possesso palla e verosimilmente farà davvero molta fatica a contenere il secondo miglior attacco del torneo. Le reti complessive, nel pomeriggio del Molineux, saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Manchester City

WOLVERHAMPTON (4-3-3): José Sà; Semedo, Dawson, Kilman, Ait-Nouri; Joao Gomes, Traoré, Lemina; Pedro Neto, Cunha, Hwang Hee-Chan.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Aké; Kovacic, Matheus Nunes; Foden, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4