I pronostici di venerdì 20 ottobre: Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 20 ottobre, ci sono gli anticipi di Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più quattro partite della Saudi Pro League.

Terminata la sosta per le partite delle nazionali, tornano i principali campionati europei con gli anticipi del venerdì che vedranno in campo Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Il Borussia Dortmund dovrebbe superare agevolmente il Werder Brema in una partita da almeno tre gol complessivi. In Francia il Lens dopo le difficoltà iniziali dovute anche alle cessioni di Fofana e Openda è in ripresa e dovrebbe evitare la sconfitta sul campo del Le Havre. In Spagna l’Osasuna tradizionalmente efficace in casa in questo avvio di stagione ha fatto solo un punto a causa di un calendario fin qui proibitivo, ma ha le carte in regola per battere il Granada, seconda peggiore difesa della Liga.

Pronostici altre partite

A chi cerca partite da gol il consiglio è di guardare a Hannover-Magdeburgo di Zweite Liga, Al-Hilal Saudi FC-AL Khaleej di Saudi Pro League e all’Erste Divisie olandese, in particolare Dordrecht-Jong Ajax Amsterdam, MVV Maastricht-Cambuur e Jong FC Utrecht-Jong PSV Eindhoven.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Parma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Parma-Como, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30)

• Lens o pareggio (in Le Havre-Lens, Ligue 1, ore 21:00)

• Osasuna (in Osasuna-Granada, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hannover-Magdeburgo, Zweite Liga, ore 18:30

• Al-Hilal Saudi FC-AL Khaleej, Saudi Pro League, ore 20:00

• Dordrecht-Jong Ajax Amsterdam, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• MVV Maastricht-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong FC Utrecht-Jong PSV Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

• Parma-Como, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Borussia Dortmund vincente e almeno un gol per squadra (in Borussia Dortmund-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30)