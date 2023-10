Getafe-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Betis è una partita della decima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nelle cinque partite pima della sosta il Getafe era riuscito a fare quattro risultati utili, con una sola sconfitta, quella per 4-3 sul campo della Real Sociedad. Un cammino importante per i padroni di casa, che occupano al momento l’undicesima posizione in classifica con dieci punti conquistati in nove partite. Per la salvezza ci siamo.

Salvezza che però non è decisamente l’obiettivo del Betis, che non è partito benissimo in questa stagione e che si ritrova già a rincorrere. La squadra del cileno Pellegrini ha tredici punti in graduatoria e le zone che contano iniziano ad essere un poco lontane rispetto a quelli che di solito sono gli standard degli andalusi. Certo, c’è da dire che nell’ultimo mese le cose un poco si sono messe a posto, visto che sono cinque i risultati utili di fila tra campionato e coppa. E forse la pausa per le nazionali non è arrivata proprio nel momento migliore per gli ospiti. Che però partono in ogni caso favoriti in questo match.

Entrambe hanno segnato un buon numero di reti in questo avvio di campionato: dodici i padroni di casa, uno in meno gli ospiti. E ne hanno subiti pure parecchi. Ecco, anche questa sfida, andando a vedere l’andazzo ad oggi, dovrebbe regalare senza dubbio almeno una rete per squadra. Sì, di questo ne siamo quasi certi.

Dove vedere Getafe-Betis in diretta tv e streaming

Getafe-Betis è una gara valida per la decima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Quindi, come detto: almeno una rete per squadra e almeno tre reti complessive, anche. Visto che alla fine dei novanta minuti dovrebbe essere la formazione ospite a prendersi i tre punti. Il Betis, sulla carta, è superiore al Getafe e la squadra di Pellegrini ha decisamente bisogno di una vittoria.

Le probabili formazioni di Getafe-Betis

GETAFE (5-3-2): Soria; Suarez, Aiddo, Djene, Alvarez, Rico; Alena, Maksimovic, Mata; Greenwood, Mayoral.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Pezzella, Riad, Abner; Rodriguez, Roca; Diao, Isco, Rodri; Perez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2