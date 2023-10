Real Sociedad-Maiorca, Liga: tv, formazioni, pronostici

Real Sociedad-Maiorca è una partita della decima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’obiettivo della Real Sociedad di Alguacil – che ricordiamo in Champions League è nel girone dell’Inter – è quello di cercare, appunto, di rientrare tra le prime quattro anche alla fine di questo campionato per sentire quella musichetta che tutti i calciatori sognano. Le possibilità ci sono, ovviamente, anche perché viste quelle che sono davanti, il Girona, al momento secondo, non dovrebbe riuscire a tenere questo ritmo. Quindi dietro a Real, Barcellona e Atletico, un posto è sempre libero.

Ma serve vincere ai padroni di casa per non allontanarsi troppo. E contro il Maiorca che ha bisogno di punti per allontanarsi sì, in questo caso, dalle zone rosse della classifica, non è mai semplice. Una squadra, quella isolana, dura a morire. Una squadra che ha pareggiato le ultime tre e che in generale nelle ultime cinque uscite ha perso solamente una volta. La Real, invece, è andata alla sosta con una sconfitta per mano dell’Atletico: che ci sta, ovviamente, e che non preclude nulla del percorso.

Diciamo che senza impegno in Champions League previsto la prossima settimana, non ci sarebbero stati dubbi sulla squadra favorita. La Real Sociedad avrebbe avuto quasi vita facile. Ma nonostante tutto dovrebbe riuscire, con un poco di difficoltà, a prendersi in ogni caso la vittoria.

Dove vedere Real Sociedad-Maiorca in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Maiorca è una gara valida per la decima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara che in ogni caso, come spiegato prima, dovrebbe regalare una vittoria ai padroni di casa che non hanno nemmeno avuto così tanti convocati in giro per le nazionali. Sfida che quindi sembra indirizzata.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Maiorca

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyazarbal, Barrenetxea.

MAIORCA (4-4-2): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Nastasic, Lato; Sanchez, Samu Costa, Darder, Rodriguez; Muriqi, Prats.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1