Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina, la decima giornata di Serie A si chiude con la sfida dell’Olimpico: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori.

Si chiude con una sfida tra due squadre che vogliono dimostrare di meritare l’alta classifica la decima giornata di Serie A. All’Olimpico tocca a Lazio e Fiorentina.

I biancocelesti per dimenticare la brutta sconfitta di Rotterdam in Champions League con il Feyenoord, che ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive; la Viola invece per riprendere a correre dopo l’inatteso scivolone casalingo con l’Empoli, una ferita soltanto in parte lenita dalla goleada (6-0) rifilata al modesto Cukaricki in Conference League giovedì scorso. In classifica è la Viola che precede i capitolini, che stanno scalando posizioni dopo un inizio complicato. In caso di vittoria, la Lazio si porterebbe a quota 16, un punto in meno rispetto alla squadra di Vincenzo Italiano, momentaneamente sesta. I biancocelesti sono una sorta di bestia nera per la Fiorentina: i gigliati non battono Immobile e compagni dalla primavera del 2021. Quasi solo sconfitte negli ultimi quattro precedenti, striscia negativa interrotta soltanto dall’1-1 dello scorso gennaio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina, il pronostico sui marcatori

Maurizio Sarri ha deciso di dare nuovamente fiducia al “Taty” Castellanos: l’ex attaccante del Granada giocherà al posto di capitan Immobile. E non è detto che non possa ripagare la fiducia dell’allenatore toscano: la difesa viola, infatti, è tutt’altro che solida. Dall’altro lato si può puntare un gettone su un altro argentino, Beltran, che si è sbloccato contro il Cukaricki segnando una doppietta ed è stato preferito a Nzola. Tra i possibili marcatori ci sono anche Zaccagni e Luis Alberto, due che possono fare malissimo alla difesa gigliata.

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina, probabili ammoniti e tiratori

Ikoné è ormai pienamente recuperato ed in coppa ha trovato la via del gol: probabile che impegnerà almeno in un’occasione Provedel, così come Bonaventura. Uno dei più “cattivi” potrebbe essere invece Martinez Quarta, chiamato ad un difficile compito dal punto di vista difensivo. Nella Lazio rischiano Luis Alberto e Rovella.