Ipswich-Fulham, League Cup: formazioni e pronostici

Ipswich-Fulham è valida per gli ottavi di finale di League Cup ed è in programma mercoledì 1 novembre alle 20,45: formazioni e pronostici

Tempo di League Cup in Inghilterra. E nella serata di mercoledì toccherà al Fulham scendere in campo sul campo dell’Ipswich, formazione che gioca nella Serie B d’Oltremanica, che è seconda in classifica, e che quindi punta decisamente al salto di categoria in un campionato dove comunque il Leicester di Maresca sta dettando legge.

Si gioca a gara secca, come sappiamo. Una gara che quindi è da dentro o fuori. In altri casi diremmo che la formazione che milita in Premier League ha tutti i favori del pronostico, ma sappiamo benissimo che in Inghilterra quando ci sono questi tipi di partite, non è sempre detto tutto. Quante volte abbiamo visto formazioni di leghe minori riuscire ad arrivare in fondo? Diverse volte. Sarà così anche in questo caso? Di certo c’è una cosa, non sarà una passeggiata di salute per la formazione ospite che, secondo anche quelle che sono le previsioni della vigilia, cercherà di mandare in campo la migliore formazione possibile. Arrivare ai quarti è un obiettivo della propria stagione.

Poi quello che succederà è davvero difficile da decifrare. Noi sentiamo di spingerci verso una cosa: la gara avrà pochi tatticismi e probabilmente entrambe le formazioni dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Poi, siccome si va ai supplementari, allora il pareggio potrebbe essere il risultato che potrebbe venire fuori.

Sotto il profilo della forma i padroni di casa vantano la bellezza di 4 vittorie nelle ultime 4 uscite. Un discorso che però non possono fare gli ospiti, che stanno vivendo un momento di fortune alterne.

Come vedere Ipswich-Fulham in diretta tv e in streaming

Ipswich-Fulham in programma mercoledì 1 novembre alle 20:45. Nonostante Dazn abbia i diritti della manifestazione, in match in questione non è tra quelli scelti per la diretta televisiva. Quindi in Italia la partita non avrà né una copertura in tv e nemmeno una copertura in streaming.

Il pronostico

Per quanto raccontato prima, quindi, tutto porta alla possibilità di vedere il Fulham uscire vittorioso – ma oltre i 90′ – da questo match. Dentro la sfida si profila un pareggio (che poi è quello che a noi interessa) in una gara che dovrebbe pure regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Ipswich-Fulham

IPSWICH (4-5-1): Hladky; Clarke, Woolfenden, Edmundson, Williams; Morsy, Taylor; Harness, Hutchinson, Ladapo; Hirst

FULHAM (4-3-3): Rodak; Castagne, Bassey, Ream, Ballo-Toure; Cairney, Palhinha, Pereira; Willian, Jimenez, Iwobi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1