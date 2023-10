Emma Raducanu, lontana dagli occhi ma non da Google: regine sotto attacco

Emma Raducanu ha ottenuto un risultato decisamente sorprendente: tremano le regine della Wta, si salvi chi può.

Dire che sia solo una tennista sarebbe una grande bugia. Quella è la sua attività principale, certo, ma Emma Raducanu è soprattutto un fenomeno di fama mondiale. La dimostrazione concreta del fatto che i soldi e il prestigio non sono direttamente proporzionali al palmares di uno sportivo.

La giovane britannica ha vinto uno dei tornei più importanti al mondo, ossia lo Us Open. E poco importa se dopo quel trionfo inaspettato, avvenuto nell’estate del 2021, non sia più riuscita a portare a casa alcun risultato degno di nota. La regina del Flushing Meadows continua a campare di rendita e ad essere, seppur siano trascorsi già due anni da quell’exploit isolato, una delle tenniste più attenzionate e celebri del circuito maggiore. Anche oggi che, per forza di cose, è ferma ai box e non la si vede in campo da un bel po’. La Raducanu ha subito tre interventi chirurgici e in questa stagione ha giocato veramente poco. Si sta preparando, però, per la prossima, nella speranza di poter tornare agli antichi fasti.

Nel frattempo, dicevamo, continua a godersi il prestigio e il successo derivanti da quella vittoria. Gli sponsor sono pazzi di lei e la ricoprono di soldi da 24 mesi a questa parte, consapevoli come sono dell’influenza che questa giovane tennista ha avuto sulle nuove generazioni, e non solo. Anche il pubblico del tennis la adora, però, come si evince chiaramente dalla notizia circolata nelle scorse ore.

Emma Raducanu a un passo dalla Swiatek

Sebbene la Raducanu sia fuori dai giochi da diversi mesi, nel corso dell’ultimo anno è stata una delle atlete più cercate in assoluto sul web. Nella top 10 postata da Eurosport qualche ora fa è addirittura terza. Segno che il suo nome continua ad essere uno dei più gettonati su Google e sugli altri motori di ricerca.

Nonostante la sua momentanea inattività, 9,6 milioni di persone hanno scritto “Emma Raducanu” nella barra delle ricerche. Un risultato pazzesco che ha fatto tremare, per ovvie ragioni, le regine della Wta. La numero 2 del mondo Iga Swiatek è prima in questa classifica, ma non può dormire sonni tranquilli. Se la britannica ha spopolato a questi livelli pur essendo ferma da un po’, possiamo solo immaginare cosa potrà accadere, in termini di ricerche, nel momento in cui tornerà in campo.

Al secondo posto c’è Coco Gauff, il cui nome è stato cercato solo una manciata di volte in più rispetto a quello della stella del Flushing Meadows. E anche lei, come la polacca, farebbe bene a guardarsi le spalle. Perché con Emma nei paraggi, si sa, non ce n’è per nessuno.