Melissa Satta come Georgina Rodriguez: capricci da star

Melissa Satta, nella sua cabina armadio c’è ora una borsa unica: stenterete a credere al prezzo di questo accessorio.

La concorrenza sarà pure spietata, ma certi personaggi non passano mai di moda e continuano ad essere il non plus ultra, quando si parla di tendenze. Come nel caso, ad esempio, di Melissa Satta, icona intramontabile e influencer di fama oramai internazionale.

In fatto di stile, l’ex velina e showgirl è sempre stata un passo avanti a tutte le altre. Tanto sul fronte dell’abbigliamento e degli accessori quanto in materia di hairstyle e make-up. Ha dettato tendenze ed inaugurato “filoni” ed è per questo motivo che il popolo dei social la considera come un vero e proprio guru. Qualunque cosa indossi, qualunque cosa mostri nelle sue stories, va immediatamente a ruba. Ammesso che si tratti di capi e accessori accessibili a tutti, naturalmente.

Non accadrà lo stesso, purtroppo, con l’iconica borsa che la bella Melissa, ora fidanzata con il tennista romano Matteo Berrettini, ha sfoggiato su Instagram nelle scorse ore. E non perché non sia bella, anzi. Tutte, diciamoci la verità, vorrebbero possedere un oggetto del genere e averlo sempre a portata di mano nel proprio guardaroba o nella propria cabina armadio. Peccato solo che siano in pochi a potersela permettere.

Melissa Satta e quella Louis Vuitton dal costo proibitivo

Il modello in questione è firmato Louis Vuitton e stiamo parlando, più precisamente, della nuova versione della GO-14 MM. Una borsa a tracolla, dalle dimensioni contenute, interamente realizzata in pelle di agnello e caratterizzata da un elegantissimo motivo trapuntato.

Un accessorio unico nel suo genere e che vale, soprattutto, una fortuna. Indovinate un po’ qual è il costo della LV che Melissa Satta aveva con sé negli ultimi scatti comparsi su Instagram? A meno che non ve ne intendiate, è difficile centrare la cifra giusta, per cui vi daremo un aiutino: costa, udite udite, secondo quanto riportato sull’e-commerce della maison, la bellezza di 6mila euro. Un prezzo sicuramente adeguato alla bellezza e alla qualità di questa borsa, ma di certo non abbordabile a tutti.

Un po’ come le borse, altrettanto preziose, che è solita sfoggiare la dolce metà di Cristiano Ronaldo, ossia Georgina Rodriguez. L’ultima creazione con cui ha stupito il popolo dei social era una Birkin di Hérmes del valore di 80mila euro. Un capriccio da star ancor più costoso di quello della Satta, che a giudicare dalle diciture in calce al post l’ha ricevuta in regalo dal marchio.