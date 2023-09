CR7, lusso tra le nuvole: il jet di Georgina e quella borsa proibitiva

CR7, il dettaglio, nelle nuove foto di Georgina Rodriguez, non è passato inosservato: solo il meglio per lady Ronaldo.

Non fa più notizia, il fatto che Cristiano Ronaldo guadagni più di qualunque altro atleta sulla faccia della terra. Siamo ormai abbondantemente abituati, infatti, al suo stile di vita super glamour e agli stipendi a sei zeri che il campione portoghese percepisce da quando il suo talento è esploso.

Nell’ultimo anno, secondo il magazine Forbes, che come ogni anno fa i conti in tasca alle star per decretare quali siano le celebrità più ricche, CR7 avrebbe guadagnato qualcosa come 125 milioni di euro. L’Arabia Saudita lo ha ricoperto d’oro, ragion per cui non ci stupisce affatto che il calciatore e la sua dolce metà, Georgina Rodriguez, non si facciano mancare nulla. Bisogna impegnarsi, per spendere tutto il denaro che guadagnano, ma dobbiamo ammettere che loro due in questo sono davvero dei maestri. Lui ha una passione per le auto, per gli yacht e per i jet, mentre lei, dal canto suo, non manca mai di arricchire il suo look con gli accessori più lussuosi che esistano in commercio.

Qualche settimana fa, in occasione dell’80esimo Festival del cinema di Venezia, lady Ronaldo era stata vista passeggiare per le strade di Venezia con una borsa che definirla costosa non renderebbe bene l’idea. Si trattava di una Birkin 30 in coccodrillo Diamond Himalaya Niloticus, il cui costo, a seconda dei dettagli del modello, varia da un minimo di 140mila euro ad un massimo di 560mila euro circa. Credete sia l’unica handbag a cinque zeri presente nella sua cabina armadio? Certo che no. Parliamo sempre di Georgina, dopo tutto.

CR7, solo il meglio per Georgina: lusso a go-go

Negli ultimi scatti che la Rodriguez ha condiviso sui social network, abbiamo avuto modo di ammirarla fra le nuvole con indosso un look sensazionale. Perché neanche quando viaggia a bordo del suo jet, benché privato, lascia mai nulla al caso, la modella 29enne che ha fatto breccia nel cuore di CR7.

Georgina sfoggia un outfit casual, bianco dalla testa ai piedi, caratterizzato da un‘ampia scollatura che, per forza di cose, ruba la scena a tutto il resto. Non è passato inosservato, però, lo splendido accessorio posato sul bracciolo della sua poltrona. Anche stavolta, si tratta di una Birkin di Hérmes, stavolta di colore giallo e più economica di quella in coccodrillo sfoggiata a Venezia.

Questo modello, decisamente più sporty, costa “solo” 80mila euro o giù di lì, che resta comunque una cifra proibitiva per chi, a differenza sua, non è una star. Hanno lasciato senza fiato anche gli interni, incredibilmente lussureggianti, del suo jet privato, un gigante dei cieli a bordo del quale tutti, ammettiamolo, vorremmo viaggiare.