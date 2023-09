Georgina Rodriguez abbaglia Venezia: quella Birkin costa quanto una casa

Georgina Rodriguez lascia tutti senza fiato sfoggiando una delle borse più costose e rare al mondo: hai idea di quanto costi?

Un abito stretto come una seconda pelle, di colore rosso, i capelli raccolti in un morbido chignon e dei sandali dal tacco vertiginoso. Georgina Rodriguez, tra gli ospiti più attesi dell’80esimo Festival del cinema di Venezia, non ha deluso le aspettative. Con il suo look incandescente, se possibile, le ha anzi addirittura superate.

La 29enne, dolce metà di Cristiano Ronaldo, ha fatto parlare di sé non solo per la strepitosa mise sfoggiata sul red carpet. Nessun dettaglio dei suoi outfit viene mai lasciato al caso: che si tratti di andare a fare la spesa al supermercato, o di sfilare sul tappeto rosso, riesce sempre, nel bene e nel male, ad attirare i riflettori su di sé. E ci è riuscita anche a Venezia, sebbene la concorrenza fosse agguerritissima e non sia stata la sola a sfoggiare accessori ed abiti di lusso.

Quello che aveva con sé, in ogni caso, li batteva tutti. Senza ombra di dubbio. La splendida Georgina, che ha fatto breccia nel cuore di CR7 ormai diversi anni fa, ha pensato che la laguna fosse il posto ideale per tirare fuori dalla custodia una delle borse più eleganti che esistano in commercio. Nonché una delle più costose, s’intende, dal momento che la Rodriguez e suo marito, quando si tratta di look, non badano a spese.

Georgina Rodriguez spaziale a Venezia con la sua borsa a cinque zeri

Per una delle sue apparizioni a margine dell’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ha avuto l’occasione di fare sfoggio di una borsa che più rara è assolutamente unica. Parliamo di una Hermès, ma non di una qualunque, quanto piuttosto di quella più esclusiva attualmente presente in gamma.

Una Birkin 30 in coccodrillo Diamond Himalaya Niloticus, più precisamente, declinata in un splendido bianco opaco che conferiva una luce incredibile al suo outfit, già di per sé così raffinato. Un modello che, come sostenuto dal prestigioso marchio che la produce, “ha fatto la storia della moda”. E che non è esattamente alla portata di tutti, visto il suo costo decisamente proibitivo. Indovinate un po’ quanto occorre sborsare per assicurarsi una borsa tanto esclusiva?

A seconda della versione per la quale si decide di optare – e del quantitativo di diamanti su di essa – va da un minimo di 140mila euro ad un massimo di 560mila euro circa. Costa quanto una casa, insomma, ma considerato che lei è un’influencer mondiale, nonché star di Netflix, e che Ronaldo in Arabia Saudita è strapagato, diciamo pure che un acquisto del genere non avrà inficiato in alcun modo le finanze della famiglia.