I pronostici di lunedì 30 ottobre: Serie A, Liga, Super Lig, Eliteserien

I pronostici di lunedì 30 ottobre: in campo Serie A e Liga, si gioca anche la Super Lig turca e l’Eliteserien norvegese.

La decima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con altri due posticipi in programma. Alle 18:30 l’Empoli dopo la sorprendente vittoria di Firenze cerca continuità in casa contro l’Atalanta sciupona in Europa League: gol in arrivo al Castellani e anche all’Olimpico per Lazio-Fiorentina.

Nella Liga il Villarreal, una delle delusioni di questo avvio di stagione, proverà a risollevarsi in casa del Granada: la vittoria è alla portata.

Pronostici altre partite

Tre punti alla portata in Eliteserien per il Bodo Glimt in casa contro il Lillestrom e per il Molde contro il Tromso. Il successo esterno non dovrebbe scappare allo Sporting CP nella Primeira Liga portoghese contro il Boavista.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Atalanta vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Empoli-Atalanta, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Bodø Glimt (in Bodø Glimt-Lillestrom, Eliteserien, ore 18:30)

• Molde (in Molde-Tromso, Eliteserien, ore 21:00)

• Sporting CP (in Boavista-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Besiktas-Gaziantep, Super Lig, ore 18:30

• Bodø Glimt-Lillestrom, Eliteserien, ore 18:30

• Molde-Tromso, Eliteserien, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Empoli-Atalanta, Serie A, ore 18:30

• Hammarby-Sirius, Allsvenskan, ore 19:00

• Lazio-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Benevento vincente e almeno un gol per squadra (in Benevento-Potenza, Premier League, ore 20:45)