Tennis, la wag offusca l’atleta: copertine e servizi, è nata una nuova stella

Tennis, la celebre wag è diventata popolarissima e la stampa fa a gara per intervistarla: ecco perché sono tutti pazzi di lei.

Qualche giorno fa, sui social network, il suo fidanzato tennista aveva ironicamente alluso al fatto che la sua dolce metà è addirittura più famosa di lui. Non aveva tutti i torti, Taylor Fritz. Lui sarà pure l’americano più promettente del circuito maggiore, ma la splendida fidanzata è ormai diventata una vera e propria celebrità.

Il suo nome, per chi non avesse idea di chi sia, è Morgan Riddle. Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare di lei, vi suggeriamo caldamente di passare al setaccio il suo profilo social. Non aspettatevi i classici contenuti da wag che pende dalle labbra del suo partner, macché. La splendida biondina tutto pepe, che ha fatto breccia nel cuore del vincitore di Indian Wells 2022, ha un approccio al web tutto suo. Un approccio interessante e apprezzatissimo che non a caso ha spinto gli organizzatori di Wimbledon, la scorsa estate, a darle un ruolo di primo piano nello staff social del mitico Slam britannico.

La bella Morgan ha di fatto rivoluzionato, insomma, il concetto di wag. Lo dice anche il magazine Bustle, che in queste ore ha dedicato un servizio alle fidanzate di atleti illustri proprio per sottolineare il modo, indubbiamente diverso, in cui la Riddle e altre sue omologhe interpretino questo ruolo. E si era già occupato di lei anche il New York Times, che l’aveva definita a ragion veduta la donna più famosa del tennis maschile.

Tennis, tutti pazzi per Morgan Riddle. E Fritz resta a guardare

Che lady Fritz sia ormai una vera e propria It Girl, insomma, è del tutto assodato. E ci sta il paragone con Posh Spice, vale a dire Victoria Beckham, che è stata proprio la prima wag della storia, agli arbori degli anni Duemila, a brillare di luce riflessa e a ritagliarsi un ruolo tutto suo.

Guai a pensare che siano lì come delle belle statuine e che non contribuiscano al successo dei rispettivi partner, insomma. La Riddle, anzi, ha avuto un ruolo determinante, nella scalata al successo del talentuoso tennista statunitense. Lo ha sostenuto, lo ha incoraggiato. Ha saputo dargli i consigli giusti e il tutto mentre, nel frattempo, cercava un modo per “parlare” in modo diverso alle folle.

Quel modo lo ha trovato e oggi i suoi post sono cliccatissimi e apprezzatissimi. Ecco spiegato, allora, il motivo di tanto rumore e di tanto successo. E qualcosa ci dice che siamo solo all’inizio e che sentiremo parlare ancora tanto della bella Morgan nei mesi a venire.