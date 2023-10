Gratta e vinci, aveva fatto male i conti: panico alla stazione di servizio

Gratta e vinci, rimandata in matematica: ha fatto i conti malissimo. Ecco cosa è successo a questa donna che voleva sbarcare il lunario.

È del tutto normale non riuscire a tenere sotto controllo le proprie emozioni, quando si scopre di essere stati baciati dalla dea bendata. Lo si sogna giorno e notte, si spera che accada, ma in fondo, forse, solo in pochi credono che possa accadere per davvero proprio a loro.

Questa donna, ad esempio, giocava spesso al Gratta e vinci, ma non avrebbe mai potuto pensare che sarebbe successo anche a lei. Tant’è che, nel giorno più fortunato della sua vita, ci ha messo un po’ a realizzare di essere tra quei pochi eletti che vedono cambiare la propria vita grazie a un grattino. Siamo nel Sud dell’Irlanda, a Limerick, nella provincia di Munster. Qui, qualche settimana fa, la donna in questione si è recata presso la stazione di servizio Circle K in Childers Road, alle porte della città. Ha fatto rifornimento di carburante e poi, com’è solita fare molto spesso, è scesa dall’auto ed è entrata nell’attività per comprare un Gratta e vinci. Ne ha scelto uno della serie All Cash Spectacular, pagandolo 10 euro.

Già che c’era, ha poi ordinato qualcosa da bere per rifocillarsi un po’. Nel frattempo, ha grattato il suo biglietto e ha scoperto seduta stante di essere finalmente stata baciata dalla fortuna. In quel tagliando c’era un premio notevole che le avrebbe permesso di portare a casa 20mila euro. O così, almeno, credeva. Già, perché le cose non stavano esattamente in questo modo.

Gratta e vinci, verdetto da rivedere

Una volta uscita dalla stazione di servizio, in preda all’entusiasmo, ha telefonato a un amico per condividere con lui la bella notizia. E mentre parlava al telefono con lui, si è resa conto di essersi sbagliata. Di aver fatto male i conti.

Quel grattino era sì vincente, su quello aveva ragione, ma non c’erano 20mila euro sotto la patina argentata che ricopriva i simboletti del suo All Cash Spectacular. Ce n’erano, pensate un po’, 200mila. Aveva contato uno “0” in meno e interpretato male, di conseguenza, il “verdetto” del suo Gratta e vinci. Naturalmente, ha avuto un piccolo shock.

“E pensare che ero già felice della mia vincita di 20mila euro – ha commentato così la sua vincita – quando in realtà ne avevo vinti 200mila. È stata sicuramente la cosa migliore che mi sia mai successa, questo è certo”. La donna di Limerick sostiene, ancora oggi, di non essersi del tutto ripresa. Ma, finalmente, ha incassato il suo premio. “Ora che ho l’assegno in mano – ha detto ancora – posso effettivamente iniziare a pianificare e pensare a cosa fare dopo”.