Gratta e vinci, 30 anni in un secondo: la sua costanza è stata premiata

Gratta e vinci, guai a perdere la speranza: l’incredibile storia di quest’uomo in pensione ci rivela che la costanza viene sempre premiata.

Ognuno, ed è giusto che sia così, ha le proprie abitudini. La sua, ad esempio, era quella di recarsi ogni giorno presso lo stesso esercizio commerciale per fare una delle sue “cose” preferite. Una cosa che fa da tempo ormai immemore e alla quale non rinuncerebbe mai e poi mai.

Stephen Vanzuiden non è il solo uomo al mondo ad avere una passione del genere, giammai. Ci sono tante persone che, esattamente come lui, amano sfidare la dea bendata al punto tale da sentire l’esigenza di farlo ogni giorno. Quest’uomo di West Mifflin, in Pennsylvania, lo fa addirittura da 30 anni. Sì, avete capito bene: 30. Non lo fa esattamente da avantieri, insomma. E non ha iniziato a farlo da quando, qualche anno fa, è andato in pensione: quest’abitudine fa parte della sua routine giornaliera sin da quando lavorava come addetto alle vendite. E quindi, il 13 ottobre scorso, come da prassi, si è vestito e si è incamminato verso lo Shop n’ Save di Buttermilk Hollow.

Tutto si è svolto come da prassi: ha chiesto un biglietto della solita lotteria istantanea, lo ha infilato in tasca ed ha aspettato di rientrare a casa, prima di grattarlo e di scoprire cosa la dea bendata gli avesse riservato stavolta. In 30 anni aveva già vinto qualcosina, ma non gli era mai capitato nulla di neanche lontanamente paragonabile a quello che, invece, gli è accaduto durante la scorsa settimana.

Gratta e vinci, la sua costanza è stata premiata

Quando, di ritorno a casa, ha presto il suo Gratta e vinci per regalarsi qualche istante da brivido, ha stentato a credere ai suoi occhi. Ci è voluto un po’ prima che realizzasse che in quel grattino si nascondeva una cifra tanto elevata: sotto la patina argentata c’era, pensate un po’, 1 milione di dollari tondo tondo.

“Ho iniziato a comprare questo biglietto quando è uscito – ha poi raccontato Vanzuiden alla stampa – e non mi ha mai deluso. Spesso ho ricevuto indietro i miei soldi”. Avrebbe mai potuto immaginare, però, di diventare ricco grazie a quel tagliando? Probabilmente no. Tant’è che ha ammesso che quello in cui ha scoperto di aver vinto un milione è stato, per lui, un “momento surreale”.

E se vi state chiedendo come investirà il denaro vinto al Gratta e vinci, sappiate che lo userà per coltivare i suoi hobby. Ha la licenza di volo e gli piace volare, ma adora anche collezionare monete d’argento.