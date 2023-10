I pronostici di lunedì 23 ottobre: Serie A, Serie B, Premier League e Liga

I pronostici di lunedì 23 ottobre: in campo Serie A, B, Premier League, Liga e altri campionati minori in giro per l’Europa.

Prima del ritorno delle coppe europee questo lunedì ci sono i capitoli finali della nona giornata di Serie A e i posticipi di Serie B, Premier League e Liga.

La Fiorentina ha iniziato il campionato alla grande e dopo avere espugnato il “Maradona” cerca conferme in casa nel derby contro il claudicante Empoli. Vittoria alla portata in una sfida da almeno tre gol complessivi. Stesso pronostico per un altro derby, quello che mette di fronte due squadre di Londra: Tottenham e Fulham.

Gli Spurs partiti in sordina dopo l’addio di Kane stanno mettendo in fila risultati positivi conditi dal bel gioco e non dovrebbero tradire le attese.

Pronostici altre partite

In Serie B il Palermo dovrebbe evitare la sconfitta contro lo Spezia in una partita da almeno due gol complessivi, mentre nella Liga spagnola il Valencia parte favorito sul Cadice.

Tra le partite da almeno un gol per squadra in giro per l’Europa, occhio a Karagumruk-Adana Demirspor di Super Lig e Jong PSV-FC Eindhoven della Serie B olandese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Palermo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Palermo-Spezia, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Fiorentina (in Fiorentina-Empoli, Serie A, ore 20:45)

• Tottenham (in Tottenham-Fulham, Premier League, ore 21:00)

• Valencia (in Valencia-Cadice, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Tottenham-Fulham, Premier League, ore 21:00

• Fiorentina-Empoli, Serie A, ore 18:30

• Jong Ajax-Den Hag, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Udinese-Lecce, Serie A, ore 18:30

• Karagumruk-Adana Demirspor, Super Lig, ore 19:00

• Jong PSV-Eindhoven, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Tottenham vincente e almeno un gol per squadra (in Tottenham-Fulham, Premier League, ore 21:00)