Udinese-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Lecce è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Esattamente un anno fa i tifosi dell’Udinese gongolavano. Nella città friulana ci si godeva una delle migliori partenze di sempre e si tessevano le lodi di Andrea Sottil, tecnico debuttante in massima serie che in poche settimane era riuscito a riportare i bianconeri in piena zona Europa, a ridosso del quarto posto. Un anno dopo tutto è cambiato.

L’Udinese annaspa nei bassifondi della classifica e, aspetto ancora più grave, è una delle tre squadre che non hanno vinto neppure una partita. Andando a spulciare le statistiche, si tratta di un evento isolato nella storia del club friulano. Non era mai capitato che restasse a secco di successi nelle prime otto giornate di campionato, almeno per quanto riguarda la Serie A. E non solo. Perché con soli cinque punti conquistati, questo è il peggior avvio di sempre nell’era dei tre punti a vittoria. Ciò che sta mancando all’Udinese sono prima di tutto i gol: finora ne ha realizzati soltanto quattro, a malapena uno con un attaccante (Lucca). Poca qualità ma anche tanta imprecisione. Lo si vede chiaramente dagli Expected Goals, la cui differenza la differenza negativa rispetto alle reti segnate è la seconda più alta del campionato. Non ha di questi problemi il prossimo avversario dei friulani, il Lecce, protagonista di un’ottima partenza. I salentini sono rimasti imbattuti fino alla quinta giornata, per poi arrendersi a Juventus e Napoli, affrontate a distanza di pochi giorni. Nell’ultimo turno i giallorossi di Roberto D’Aversa sono tornati a fare punti, pareggiando con il Sassuolo al “Via del Mare”: a Berardi nella ripresa ha risposto Krstovic.

Udinese-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

La sosta è stata salutare per Sottil, almeno per quanto concerne gli infortuni. Riecco Masina e Kabasele in difesa, con quest’ultimo che dovrebbe partire titolare. A centrocampo l’Udinese ritrova lo sloveno Lovric, squalificato contro l’Empoli. Davanti Success spinge per una maglia da titolare ma sarà ancora Thauvin a supportare Lucca.

Nel tridente d’attacco del Lecce si contendono una maglia Strefezza e Banda, mentre in mezzo D’Aversa sceglierà Kaba, Ramadani e Oudin. Partirà dalla panchina il tunisino Rafia, reduce dal viaggio transoceanico con la sua nazionale.

Come vedere Udinese-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Lecce, in programma lunedì alle 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Leggera preferenza per il Lecce, che peraltro ad Udine non perde dal lontano 2012, quando per capirci tra i bianconeri c’era ancora Totò Di Natale. I salentini in questo momento hanno più certezze rispetto ai friulani e non sarebbe una sorpresa se riuscissero ad evitare la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Udinese-Lecce

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Kamara; Thauvin, Lucca.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Udinese-Lecce: chi vince? Udinese

Pareggio

Lecce View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1