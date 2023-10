Fiorentina-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Empoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sono salite vertiginosamente le quotazioni Champions della Fiorentina dopo il bel successo ottenuto dagli uomini di Vincenzo Italiano a Napoli, contro la squadra campione d’Italia. Una prova di maturità, se vogliamo, per una Viola che quest’anno punta ad alzare l’asticella per evitare di rimanere un’eterna incompiuta.

Nella notte del “Maradona” Italiano, a lungo corteggiato dal patron azzurro De Laurentiis in estate dopo l’addio di Spalletti, ha stravinto la partita a scacchi con il collega Garcia, impedendo ai partenopei di esprimere il loro gioco con un asfissiante pressing alto, forse il tratto distintivo di una Fiorentina che non rinuncia mai ad attaccare, a costo di incassare qualche gol di troppo. Non è un caso, infatti, che i toscani siano quelli che hanno subito più reti tra le prime sette dell’attuale classifica (11). Al tempo stesso, però, l’attacco è il terzo più prolifico dopo Inter e Roma e questo nonostante finora il supporto dei due attaccanti Nzola e Beltran – sì, è quasi un paradosso – sia stato praticamente nullo. La Viola fatica a trovare continuità – tra campionato e Conference League non ha mai vinto due gare di fila – ma non perde da ben sette partite. Italiano, prima di un nuovo impegno europeo, cercherà di allungare la striscia positiva nel derby con l’Empoli, tornato a dare segnali di vita dopo qualche settimana di “cura Andreazzoli”. Con il nuovo tecnico gli azzurri hanno quantomeno mosso la classifica con una vittoria e un pareggio nelle ultime tre giornate: il peggio sembra alle spalle, insomma, dopo un inizio da incubo.

Fiorentina-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nessun nuovo infortunato per Italiano, che ad ogni modo dovrà valutare la condizione dei nazionali, soprattutto gli argentini, reduce dal viaggio transoceanico. Non dovrebbero esserci ad ogni modo grosse novità nell’undici viola, con Nzola preferito ancora a Beltran.

Dall’altro lato, Andreazzoli deve fare a meno di Pezzella e Kovalenko, ma sono numerosi i ballottaggi: Ebuehi è favorito su Bereszynski a destra, mentre a centrocampo sarà confermato l’ex di turno Maleh, a scapito di Grassi. Davanti più Cancellieri di Cambiaghi.

Come vedere Fiorentina-Empoli in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Empoli è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Fiorentina ed Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Empoli non torna coi tre punti dalla vicina Firenze dal 2017 e più in generale c’è riuscito solo due volte in 13 partite giocate in Serie A al “Franchi”. La Viola fatica a trovare continuità ma finora ha perso solo due volte e la vittoria con il Napoli potrebbe averle dato quello slancio emotivo per continuare a scalare la classifica. Si può stare con la squadra di Italiano, che dovrebbe riuscire ad avere la meglio sui cugini, allungando la striscia positiva. L’Empoli ha il peggior attacco del campionato, ma la vocazione offensiva della Fiorentina potrebbe dare vita a una partita divertente.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri.

L'Empoli riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1