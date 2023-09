Tennis, lo dice anche il New York Times: una wag senza rivali

Tennis, il servizio comparso sul New York Times ha lasciato tutti senza parole: gli americani hanno incoronato, tra tante, proprio lei.

Come la più fedele delle first lady, se ne sta sempre lì, in prima fila, a supportare la sua dolce metà. E poco importa che la sua anima gemella non sia un politico o un diplomatico ma un tennista, perché non fa alcuna differenza: non se ne distacca neanche per un attimo.

Questo non significa, però, che sia la sua ombra. Anzi, a differenza di molte altre wag del tennis è riuscita a farsi conoscere indipendentemente dal fatto di essere la fidanzata di Taylor Fritz. Dovreste avere capito, a questo punto, che è della bella Morgan Riddle che stiamo parlando. Un vero e proprio fenomeno social, popolare quanto il giocatore statunitense, che è esplosa gradualmente ma che ha fatto, per così dire, il “botto”. Lo dimostra il fatto che in occasione di Wimbledon sia stata assoldata dagli organizzatori dello Slam come guest star del team social del torneo. Con le sue interviste e le sue dirette a tema moda, ha conquistato tutti. Ma proprio tutti. Incluso, pensate un po’, il New York Times.

Sì, avete capito bene: il quotidiano più famoso del mondo ha dedicato un servizio alla bella Morgan, con tanto di titolo lusinghiero. “La donna più famosa del tennis maschile”, si legge a caratteri cubitali nel paginone con cui la redazione ha voluto omaggiare lady Fritz e raccontare ai suoi lettori le sue gesta. E, perché no, il suo stile, perché in fondo lei e la moda sono una cosa sola e i suoi favolosi outfit sono un po’ il suo bigliettino da visita.

Tennis, Morgan Riddle ha fatto centro: il titolone del NY Times

Dall’oggi al domani è diventata, dunque, una vera e propria influencer. I reel e i vlog dei viaggi che fa in giro per il mondo insieme al suo riscuotono sempre un successo enorme, non fosse altro per la cura maniacale con cui li edita.

Ma come mai, si chiedono in molti, il NY Times l’ha definita come la wag del tennis più influente? Semplice: perché la splendida Morgan, incarnato di porcellana e morbide onde bionde ad incorniciarle il viso, è un tipo creativo, oltre che una splendida ragazza con un fisico da modella. Ha disegnato dei gioielli a tema tennis e anche quelli, manco a dirlo, sono andati a ruba. Soprattutto che la Riddle è comparsa nella serie Netflix Break Point al fianco, appunto, del suo fidanzato.

Di motivi per incoronarla e per tesserne le lodi, insomma, il quotidiano newyorkese ne aveva a bizzeffe. E nessuna delle parole usate dalla redazione è fuori luogo: Morgan, potete scommetterci, questi complimenti se li merita tutti.