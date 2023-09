Alcaraz, per Lola questo e altro | Cambio di programma: deviazione con pit-stop

Alcaraz, l’indiscrezione lanciata da un’emittente spagnola ha reso tutto improvvisamente più chiaro: niente succede per caso.

Dopo aver vinto il suo secondo titolo Slam e aver spodestato lo storico re di Wimbledon, avrebbe potuto tranquillamente tornarsene a Murcia e godersi qualche giorno di relax. Invece no. Lo stacanovista Carlos Alcaraz aveva improvvisamente deciso di cambiare i suoi piani e di fare tappa in Costa Azzurra.

Non per starsene in panciolle sulla spiaggia o a mollo in acqua, ma per partecipare alla prima edizione, dopo anni di stop, di una competizione a squadre miste. Avevamo tutti pensato che fosse lodevole che ad appena cinque giorni di distanza dal Major britannico volesse scendere in campo per dare lustro ad un evento che, tutto sommato, avrebbe anche potuto disertare. Eppure, abbiamo scoperto solo ora che dietro quell’improvvisa deviazione si nascondeva ben altro. C’era la voglia di giocare a tennis, naturalmente, ma anche di incontrare qualcuno che, stando ai bene informati, sentiva telefonicamente già dal mese di giugno.

Sì, stiamo parlando di lei, della sua nuova e presunta fiamma: la tennista francese, dalle curve pericolosissime, Lola Marandel. Dopo le fatiche londinesi, il fenomeno di Murcia – che, nel frattempo, dopo lo Slam aveva fatto toccata e fuga in Spagna, per poi ripartire subito – si sarebbe dunque precipitato a Nizza solo, o quasi, per vedere lei. Quella splendida moretta dal sorriso smagliante che, così si dice, avrebbe conquistato il suo cuore.

Alcaraz a Nizza per Lola: questo spiega tutto

Ad accendere per la prima volta i riflettori su questa relazione, ancora solo presunta e non confermata da nessuno dei due diretti interessati, è stata la trasmissione di gossip Socialite, che va in onda sull’emittente spagnola Telecinco.

È in quello studio che si sarebbe insinuato che Carlitos abbia partecipato alla Hopman Cup per avere la “scusa” di trascorrere un po’ di tempo insieme alla bella Lola. Nessuno li ha avvistati insieme, a riprova del fatto che sono stati molto attenti e che hanno cercato in tutti i modi di non alimentare i rumors. L’indiscrezione è trapelata in ogni caso e, data la fama di Alcaraz, la cosa non ci stupisce neanche un po’.

Resta solo da capire, a questo punto, se le rose siano fiorite o meno e se la frequentazione abbia avuto un seguito. Da parte del tennista non è arrivata nessuna conferma, così come la bella Lola, dal canto suo, si è limitata a postare nelle ultime settimane nient’altro che scatti calienti delle sue frequentissime gite in barca. Ne sapremo di più, almeno si spera, nella prossima puntata.