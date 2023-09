Alcaraz, la nuova fiamma è una tennista: il web è già pazzo di lei

Alcaraz, tra un trofeo e l’altro è nato un nuovo amore: ecco chi è la bellissima tennista che ha fatto breccia nel suo cuore.

Quando c’è di mezzo la sua vita privata, Carlos Alcaraz segue la stessa linea del suo amico e avversario Jannik Sinner. Non è d’accordo sul fatto che il pubblico si impicci troppo dei suoi affari amorosi o comunque extratennistici: preferisce di gran lunga che ci si concentri, semmai, sulla sua attività sportiva.

Ecco perché sappiamo poco della vita sentimentale del fenomeno di Murcia, benché qualche dettaglio, volente o nolente, è comunque trapelato, nel tempo. Sappiamo per certo, infatti, che il campione di Wimbledon e dello Us Open 2022 ha avuto una relazione con Maria Gonzalez Gimenez. E credevamo in realtà che tra i due le cose andassero a gonfie vele, salvo poi scoprire, grazie ad un’intervista da lui rilasciata di recente a Vogue, che era single da 18 mesi. Quella storia è dunque naufragata, ma parrebbe essercene un’altra all’orizzonte pronta a spiccare il volo e a trasformarsi in qualcosa di più concreto. Sempre ammesso che Carlitos abbia il tempo, ora come ora, di coltivare una relazione d’amore, s’intende.

Di indiscrezioni sul suo conto, da quando è salito in cima al ranking Atp, ne sono circolate a bizzeffe. Si è vociferato di un flirt con Ana Mena, poi di un avvicinamento alla star dei reality show Melody Penalver. Voci che, in ogni caso, non hanno mai trovato riscontro. I rumors che stanno infiammando il gossip in queste ore, però, sono molto più insistenti.

Alcaraz, irresistibile Lola: chi è la tennista che lo ha conquistato

Secondo quanto riferito da una trasmissione spagnola, il giovane e talentuoso Alcaraz starebbe frequentando una certa tennista di origini francesi. Potreste non conoscerla, essendo lei molto lontana dalla top ten, ma è possibile che vi siate imbattuti nel suo affollatissimo e patinato profilo social.

Il suo nome è Lola Marandel, vive a Cannes ed è famosa, più che per i suoi meriti sportivi, per la sua attività social. Ha più di 100mila follower e una collezione di scatti che farebbe impallidire comunque. Bella com’è, le sue fotografie sono spesso ad alta temperatura. Soprattutto quelle che ha postato durante questa estate ormai agli sgoccioli, nel corso della quale ha avuto l’occasione di indossare bikini e trikini da capogiro.

Secondo la trasmissione iberica, i due giovani si sarebbero scambiati like a più non posso, nell’ultimo periodo. Al Veggente non risulta, invece, che si seguano. Che abbiano deciso di unfollowarsi nelle ultime ore, nel momento in cui si sono resi conto di aver dato troppo nell’occhio? Possibile. Ma tanto, si sa: se son rose, posteranno (prima o poi…).