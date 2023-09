Serie B, i pronostici delle partite di sabato 2 settembre: probabili formazioni

Serie B, il campionato cadetto non si ferma e dopo il turno infrasettimanale torna in campo per la quarta giornata. I pronostici di sabato 2 settembre

Non si ferma il campionato cadetto, che continua veloce la propria corsa. In settimana, inoltre, sono arrivate le sentenze: Lecco e Brescia dentro, Perugia in C e la Reggina che probabilmente ripartirà dalla Serie D. Insomma, finalmente (ma non per tutti) c’è un campionato completo che sembra aver già una squadra padrona, l’unica a punteggio pieno.

Ovviamente parliamo del Parma di Pecchia, che sarà impegnato sabato pomeriggio in casa contro la Reggiana di Nesta. Una gara che i ducali non dovrebbero perdere e nemmeno pareggiare. Sì, la capolista dovrebbe trovare la quarta vittoria di fila contro una formazione che anche nelle ultime di ore di mercato si è rinforzata. Ma insomma, nonostante questo, di dubbi non ce ne dovrebbero essere.

Tutte le partite di sabato sono in programma alle 18:30, e c’è anche un Modena-Pisa assai importante. I padroni di casa – che hanno giocator due partite – hanno sei punti. Due affermazioni importanti per Bianco, l’ultima sul campo del Cosenza. Ma contro il Pisa il risultato più probabile dovrebbe essere un pareggio con un gol per squadra. Almeno.

Il Palermo di Corini invece arriva a questa partita contro la FeralpiSaò forte della grande prova, con vittoria, sul campo della Reggiana. I rosanero contro la truppa guidata da Vecchi non avranno particolari problemi a prendersi la vittoria.

Chiude il quadro del sabato, SudTirol-Ascoli. Bisoli è partito bene, come al solito, mentre l’Ascoli ha vinto la prima partita proprio nel turno in mezzo alla settimana. Anche in questo caso sembra una gara indirizzata verso il pareggio.

Dove vedere la Serie B in diretta tv e in streaming

Le partite di serie B si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; De Prato, Osario, Circati, Zagaritis; Estevez, Bernabé; Benedyczak, Sohm, Partipilo; Bonny.

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi; Fiamozzi, Romagna, Rozzio, Libutti; Bianco, Kabashi, Portanova; Vergara; Girma, Pettinari

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson; Stulac , Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano.

FERALPISALO’ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hegheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi, Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi, Ghiringhelli, Tait, Kofler, Casiraghi, Rover, Odogwu.

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano, Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane, Caligara, Gnahoré, Masini, Rodriguez, Millico, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali; Palumbo, Gerli, Magnino; Tremolada; Manconi, Bonfanti.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Veloso, Nagy; Arena, Valoti, d’Alessandro; Mlakar.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1