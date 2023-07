Wimbledon, c’è un’altra vincitrice: tutti pazzi per Morgan Riddle

Wimbledon, c’è un’altra vincitrice in Inghilterra che si è presa la scena durante il torneo: sono tutti pazzi per Morgan Riddle

Catalizza gli occhi di tutti gli appassionati, e anche di quelli che non sono così amanti del tennis. Ma Wimbledon ha sempre quel fascino particolare, quel fascino forse dovuto a quell’erba perfetta ma anche all’obbligo di giocare vestiti di bianco. Sì, è sempre così, ogni anno tutti si fermano almeno per guardare le partite più importanti del torneo.

Un torneo che oggi avrà il suo culmine con la finale tra Djokovic, che ha buttato fuori Sinner, e Alcaraz, il numero 1 del Mondo che ha liquidato Medvedev con un secco tre a zero e con la dimostrazione di essere al momento una spanna sopra gli altri. Ma la finale è sempre la finale e al tennista serbo la mano non trema: vuole fare il Grande Slam Nole, e ha le possibilità e le capacità per farlo. Sarà comunque una finale bellissima, anche se gli occhi del Mondo, soprattutto quelli che smanettano al pc, sono anche puntati su quella che si può tranquillamente affermare è la nuova regina di Wimbledon: Morgan Riddle.

Wimbledon, tutti pazzi per la Riddle

L’americana sta facendo boom con i suoi video dietro le quinte dello Slam londinese dove racconta quotidianamente quello che succede. Alcune di queste interviste hanno pure superato il milione di visualizzazioni in pochissimo tempo e c’è da dire che c’è molta curiosità in quello che si vede.

E sui social, soprattutto sul proprio profilo Instagram dove piazza delle foto assai carine, e simpatiche, è diventata la regina indiscussa: la paragonano a Djokovic, perché se il tennista non è il numero 1 del Mondo per la classifica, per molti è sempre il più forte. Soprattutto per chi non si sofferma ai numeri freddi che sono da guardare. In campo c’è lui, fuori c’è la Riddle che con un format bellissimo sta riuscendo in un’impresa, quella di far riuscire a fare amare ancora di più questo splendido sport.