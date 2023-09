Gratta e vinci, strategia infallibile: così si va a colpo sicuro

Gratta e vinci, se seguirai questo preziosissimo consiglio andrà tutto per il meglio. Guarda lui: ora è ricco sfondato.

Aveva l’abitudine di acquistare i Gratta e vinci in coppia. Perché, così gli era stato detto, le probabilità di vincere sarebbero state molto più alte, se avesse avuto almeno 2 biglietti appartenenti alla stessa serie. Ipotesi opinabile, ma tant’è: a lui, bontà sua, è andata bene. Addirittura meglio di quanto osasse sperare.

Matthew Harding, di Nottingham, si concedeva il lusso di acquistare due grattini, presso l’attività commerciale per cui lavorava, non appena riceveva il suo stipendio mensile. Fino a quest’estate, però, non aveva mai vinto nulla. Avendo sentito che molti suoi conoscenti avevano vinto tra 20 e 40 sterline con alla lotteria istantanea Pink Multiplier National Scratchcard, la sua scelta, nel mese di luglio, era ricaduta proprio su di essa. Non credeva tanto alla storia del doppio biglietto in quanto garanzia di successo, ma aveva comunque voluto seguire, ancora una volta, quel consiglio. Aveva così scoperto che la fortuna non segue una logica precisa, ma che tentar non nuoce.

In uno dei due biglietti, debitamente nascosti sotto uno strato di patina argentata, c’era la bellezza di mezzo milione di sterline. Che corrisponde, per intenderci, a poco meno di 600mila euro. Un premio che ha lasciato il commesso a bocca aperta e sotto shock, quanto meno per i primi istanti. Dopodiché, recuperata la lucidità, ha pensato che fosse il caso di correre a casa per dare la notizia al suo partner John.

Gratta e vinci, l’ha nascosto proprio lì

Era letteralmente terrorizzato, il neo fortunello, all’idea di poter perdere il Gratta e vinci che lo aveva appena reso ricco. Si era quindi ingegnato per individuare una soluzione che gli permettesse di tenerlo al sicuro durante il tragitto dal posto di lavoro all’abitazione che divideva con John.

Da lì l’idea di nasconderlo in uno dei suoi due calzini, avendo cura, naturalmente, di non sgualcire il preziosissimo tagliando. Il biglietto è arrivato a casa sano e salvo e i soldi vinti con il Pink Multiplier National Scratchcard sono ora in banca. “Non siamo ancora sicuri di cosa vogliamo fare con i soldi – ha raccontato Matthew di recente – Abbiamo appena fatto una vacanza a Cipro, che ci ha aiutato ad elaborare tutto quello che è successo e a confrontarci su come utilizzarli”.

“Vogliamo estinguere il mutuo e sposarci – ha poi annunciato John – In futuro potremmo pensare di acquistare una proprietà all’estero, ma non sappiamo ancora dove. Abbiamo dato un’occhiata a Cipro, ma non siamo tornati con le chiavi”. E poi, hanno anticipato, faranno un po’ di beneficenza, che non guasta mai.