Gratta e vinci, tutto per un parcheggio: non sarebbe mai successo

Gratta e vinci, in certi posti la fortuna sembra essere proprio di casa: questa donna ha fatto la scelta migliore di sempre.

Eric Sauzéat, Bruno Blanchet e Stéphane Cartry sono i titolari della tabaccheria Le Totem di Eysses. Quando hanno rilevato l’attività, quattro anni fa, hanno pensato che la presenza di un parcheggio di fianco al punto vendita potesse spingere i clienti a servirsi da loro, piuttosto che altrove. E ci avevano visto bene.

Decine e decine di automobilisti, ogni giorno, lasciano la loro auto lì e si recano nella loro attività per giocare alla Lotteria, comprare le sigarette e fare rifornimento di Gratta e vinci. Sapere che la loro vettura è al sicuro e che nessuno potrà multarli per sosta in doppia fila è, di sicuro, un fattore che gioca a favore dei tre soci. La loro decisione li ha premiati sin dal primo istante e, senza quel parcheggio, forse le cose sarebbero andate diversamente. Due anni fa, un giocatore ha vinto 100mila euro con un grattino acquistato a Le totem. E il 2 ottobre scorso, guarda caso, la fortuna è tornata in visita presso la tabaccheria sita in Avenue du Général de Gaulle. Solo che stavolta ha fatto le cose ancor più in grande.

C’era il signor Bruno, al di là del bancone, quando una donna ha fatto il suo ingresso nell’attività in cerca di un Gratta e vinci che le permettesse di sbarcare il lunario. Tra i tanti disponibili ha scelto di optare per un tagliando della serie Millionaire, che promette premi da urlo ma le cui probabilità di vincita non sono, purtroppo, delle migliori. Solo 4 grattini su 6 milioni che ne vengono emessi contengono il premio più alto. C’è una possibilità su 1 milione e mezzo di centrare il jackpot, per intenderci.

Gratta e vinci, la fortuna lì da loro è di casa

La donna in questione, evidentemente, deve aver avuto un piccolo presentimento. Ha voluto sfidare la sorte e le è andata decisamente bene, visto che il biglietto da lei acquistato le ha permesso di portare a casa una cifra incredibilmente alta. Ha vinto, pensate un po’, 1 milione di euro.

Non tutto è filato liscio come l’olio, però. Quando la donna ha consegnato al signor Bruno il suo biglietto, affinché lo verificasse, si è verificato un problema tecnico. Il sistema di scansione ha riscontrato un bug e ci è voluto un po’, prima che l’apposita macchinetta lo rilevasse e desse il suo verdetto.

“Vincite del genere – hanno raccontato i soci alla stampa – a intervalli così brevi, attirano sempre la gente. In 2 giorni, infatti, l’intero lotto di biglietti è stato venduto“. “Da quando si è saputo, c’è tantissima gente al bancone. Non solo per i Gratta e vinci, ma anche per il resto. Tutti pensano che sia un posto vincente“. Fortunato e con un parcheggio di fianco: what else?