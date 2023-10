Galatasaray-Bayern Monaco, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Galatasaray-Bayern Monaco è una partita della terza giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostici.

In vetta al gruppo A dopo le prime due giornate della fase a gironi della Champions League c’è il Bayern Monaco di Thomas Tuchel. E fin qui nessuna sorpresa. Ad occupare la seconda piazza, tuttavia, non è il Manchester United, che in teoria avrebbe dovuto camminare a braccetto con i bavaresi, ma il sorprendente Galatasaray, che nell’ultimo turno si è preso, contro pronostico, proprio lo scalpo dei Red Devils ad Old Trafford (2-3).

Trascinati da un sontuoso Mauro Icardi – l’ex Inter sta segnando a ripetizione – i giallorossi sono imbattuti da ben 17 partite, praticamente da quando è iniziata la stagione (turni preliminari di Champions compresi). Poche, pochissime le battute d’arresto: i tre pareggi con Zalgiris, Kayserispor e Copenaghen. Eppure, nonostante un rendimento super, la squadra guidata dall’ex centrocampista Okan Buruk non è prima in Super Lig. I cugini del Fenerbahçe hanno fatto addirittura meglio e a differenza del “Gala” sono ancora a punteggio pieno. Icardi e compagni stanno raccogliendo i frutti di una campagna acquisti ambiziosa ed ora credono nella qualificazione, che all’inizio sembrava irraggiungibile.

Il Bayern Monaco invece ha fatto due su due in coppa (4-3 contro il Manchester United e un risicato 0-1 in Danimarca con il Copenaghen) e può già ipotecare sia primo posto che passaggio del turno in caso di vittoria in Turchia.

I bavaresi non perdono da agosto – l’unico passo falso, di fatto, è stata la brutta sconfitta in Supercoppa con il Lipsia – e sabato scorso hanno avuto vita facile contro il Mainz, travolto 3-1 a domicilio, tenendo così il passo di Bayer Leverkusen, Stoccarda e Borussia Dortmund. Tuchel, rispetto al collega Okan Buruk, sta facendo i conti con diverse assenze: mancheranno Guerreiro, Upamecano e Buchmann e sono in dubbio Goretzka e Gnabry.

Come vedere Galatasaray-Bayern Monaco in diretta tv in chiaro e streaming

Galatasaray-Bayern Monaco è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà al Rams Park Stadyumu di Istanbul, in Turchia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere Galatasaray-Bayern Monaco è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che non si sono mai affrontate prima d’ora. Sono in gran forma e lo dimostra il fatto che entrambe non perdano da mesi. Il Bayern Monaco sta alzando i giri del suo motore e parte ovviamente favorito ma crediamo che non sarà affatto una passeggiata tornare da Istanbul con i tre punti. Già, perché il Galatasaray “oserà” anche contro i più quotati bavaresi: attesi almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Bayern Monaco

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Sanchez, Bardacki, Angelino; Ayhan, Torreira; Tete, Akturkoglu, Zaha; Icardi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Sarr, Kim, de Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Coman, Musiala, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3