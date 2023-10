Valentina Vignali, gravità non ti temo: l’abito scolpisce le curve, sudano i fan

Valentina Vignali ha messo i fan a dura prova con la sua ultima foto: l’influencer non teme la gravità e il suo look ne è la prova.

La meravigliosa giocatrice di basket ha fatto ormai breccia nel cuore di tantissimi fan. Su Instagram, Valentina Vignali vanta un profilo seguito da 2,6 milioni di persone, sempre pronte a supportarla nelle gare ma anche a complimentarsi per la sua bellezza sotto ad ogni post. Oltre ad essere un’affermata cestista, infatti, è una modella e un volto televisivo molto amato dal pubblico.

Quello di Valentina Vignali è uno dei volti più seguiti e apprezzati del web negli ultimi tempi. Giocatrice di pallacanestro, modella e personalità televisiva: la 32enne non si ferma davanti a niente e nessuno. Grazie alla sua determinazione, al suo talento e anche alla sua bellezza fuori dal comune, è riuscita a guadagnarsi una notevole popolarità.

Il suo percorso è iniziato da giovanissima, quando all’età di 8 anni ha cominciato a seguire i suoi primi allenamenti di basket. Nel 2007 ha esordito in Serie A2 e, da allora, la strada è stata tutta in salita. Nel frattempo si è avvicinata anche al mondo della moda, prendendo parte ad alcuni concorsi di bellezza e spingendosi alla finale di Miss Muretto.

Valentina Vignali, il look è sensazionale: l’abito attillato fa impazzire i social

I telespettatori hanno imparato a conoscerla a Uomini e Donne, a cui ha poi fatto seguito il programma Sotto Canestro, che le ha permesso di mostrare le sue doti da conduttrice. Valentina si è dedicata anche alla presentazione di SI Basket ed ha partecipato a trasmissioni come Lucignolo, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Domenica Live in qualità di ospite.

Nel 2019 è entrata nella casa del Grande Fratello diventando presto una delle coinquiline più apprezzate. La cestista ha conquistato il pubblico che, oggi, non smette di seguirla con affetto e dedizione. Lei stessa è sempre molto attiva sui social e non perde mai occasione per tenere gli ammiratori aggiornati sul suo lavoro, ma anche sulla sua quotidianità.

Di recente sul suo account è apparso lo scatto che vi proponiamo. Inutile dire che i follower hanno apprezzato parecchio la foto. La Vignali, nell’immagine, è bellissima come sempre mentre sfoggia un abito viola che le sta davvero alla perfezione.

Il vestito attillato evidenzia la sua silhouette e, in particolare, le sue curve con un risultato da capogiro. Abbinato ad un paio di tacchi e ad una borsetta bianchi, le dona incredibilmente. La modella – che per la serata ha deciso di tenere i capelli raccolti in uno chignon basso – sorride alla camera facendo sciogliere i seguaci.